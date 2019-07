Sie sollte für die Verkehrsverwaltung und den Bezirk Mitte eigentlich ein Vorzeigeprojekt auf dem Weg zu einer Stadt mit weniger Autoverkehr sein: die autofreie Friedrichstraße. Auf den ganzen Sommer war ein Modellversuch ausgelegt, doch nach und nach speckten die Planer den Versuch ab - zuletzt auf nur noch ein Wochenende Anfang September. Nun steht fest: Auch dieser Termin verschiebt sich noch mal.

Statt wie bisher angepeilt vom 6. bis zum 8. September, wollen die Planer Autos nun vom 4. bis zum 6. Oktober aus der Friedrichstraße verbannen. Das bestätigt das Bezirksamt Mitte. Die Sperrung betrifft das Teilstück zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße. Als zweiter Termin sei das Wochenende vom zweiten Advent im Dezember angedacht.

Grund für die Verlegung dürfte auch sein, dass ein Gericht kürzlich den für das zweite Septemberwochenende geplanten verkaufsoffenen Sonntag untersagt hat. Händler hatten durch den zusätzlichen Einkaufstag in Kombination mit der Fußgängerzone auf besonders guten Umsatz gehofft.

Händler störten sich an kurzer Vorlaufzeit

Die Anrainer sind es auch, die Bezirk und Senat veranlasst haben, von den groß angelegten Sommerplänen abzurücken. Sie hatten sich bei einer Veranstaltung mit Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) Mitte Juni gegen einen Modellversuch über mehrere Wochen ausgesprochen. Die Vorlaufzeit sei zu kurz, begründeten einige ihre Ablehnung. Andere stellte sich ganz gegen eine Sperrung der Straße für Autos.

"Kunden mit Auto lassen am meisten Geld in den Geschäften – das zeigt die Erfahrung", sagt etwa Rainer Boldt, der bis 2014 Vorsitzender der Anrainervertretung "Die Mitte e. V." war. "Dass eine Flaniermeile wieder mehr Menschen anlocken könnte, halte ich für einen Trugschluss. Der Online-Handel ist eine große Konkurrenz. Die Kunden, die jetzt im Internet einkaufen, kommen auch nicht mehr zurück. Sperrt man die Friedrichstraße für den Autoverkehr, hält man zusätzlich Kunden fern."

Mit dem neuen Termin ergibt sich die Möglichkeit, unter Umständen auch den 3. Oktober in die autofreien Tage aufzunehmen. Dafür müssten Anrainer und Händler dem Bezirk allerdings ein Konzept für den Feiertag einreichen.

Die Idee für eine Fußgängerzone in der Friedrichstraße stammt von den Initiativen "Stadt für Menschen" und "Changing Cities". Mit einer zweistündigen Sperrung der Straße in Höhe Gendarmenmarkt hatten sie an einem Samstag im vergangenen Dezember für die autofreie Zone protestiert. Danach kam Bewegung in den Senat. (mit juw.)