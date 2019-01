Noch nie haben so viele Menschen die Berliner Schwimm- und Freibäder besucht wie im Jahr 2018. Mit 6,766 Millionen Gästen konnten knapp über eine Million Gäste mehr begrüßt werden als im Jahr zuvor, teilten die Berliner Bäder am Mittwoch mit. 2017 waren es 5,760 Millionen Gäste. Das ist ein Plus von rund 17,5 Prozent. Bei den entgeltpflichtigen Besuchen gab es sogar einen Zuwachs von rund 25 Prozent.

Das dürfte zum einen wohl an den gesenkten Eintrittspreisen für Hallenbäder, aber vor allem an den heißen Sommermonaten liegen: Zwischen Mai und September besuchten rund 48 Prozent mehr Gäste die Berliner Bäder als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders das Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad) konnte davon profitieren: 330.000 Badegäste wurden dort gezahlt - das bedeutet einen Zuwachs von 74,6 Prozent.

