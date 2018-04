Der nächste Flixtrain geht aufs Gleis: Ab Donnerstag verkehrt ein weiterer Zug zwischen Stuttgart und Berlin. Aktuell kosten Tickets aber bereits knapp 100 Euro. Es gibt spezielle Mitfahr-Bedingungen, zum Beispiel das hier: "

Die neue Strecke solle ab dem Sommer zweimal täglich bedient werden, kündigte Flixbus an.

Bis dahin solle auch die Abstimmung mit dem Fernbusnetz besser werden, sodass Fahrgäste von weniger Umsteigezeiten zwischen Flixbus und Flixtrain profitieren könnten. Engmaschiger soll auch das Fernbusnetz werden. Bis Ende des Jahres sollen 140 neue Haltestellen in Deutschland, Österreich und Schweiz hinzukommen.

Der Deutsche-Bahn-Konkurrent Flixtrain hat eine positive Bilanz seines Starts in den Regelbetrieb gezogen. "Die Kundenresonanz zum Start hat unsere Erwartungen sogar noch übertroffen", erklärte der Chef des Mutterunternehmens Flixbus, André Schwämmlein, am Dienstag. Die Auslastung am Premieren-Wochenende auf der Strecke Hamburg - Köln habe mehr als 80 Prozent betragen. (AFP, Tsp)