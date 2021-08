Entwarnung für Friedrichsfelde und Neu-Hohenschönhausen: "Das Duschverbot und das Abkochgebot werden aufgehoben", sagte Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, am Samstagnachmittag zum Tagesspiegel. Seit Freitagnachmittag waren Anwohner in den betroffenen Teilen von Lichtenberg angehalten, Trinkwasser abzukochen und aufs Duschen zu verzichten.

Möglicherweise seien Bakterien im Wasser, die Magen- und Darmerkrankungen auslösen können, hieß es von den Wasserbetrieben. An drei Kontrollstellen sei „jeweils eine Einheit koloniebildender coliformer Keime gefunden worden“.

Doch nun waren alle Wiederholungsproben ohne Befund, so dass die Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben werden konnten. Einzige Ausnahme: Eine Probe wurde in der Kita in der Warnitzer Straße in Neu-Hohenschönhausen entnommen. Dort seien noch coliforme Keime gefunden worden. Noch am Samstag wollen die Wasserbetriebe dort eine Netzspülung durchführen.

Bei Routinekontrollen waren am Freitag in zwei Seniorenheimen und einer Kita die überschrittenen Grenzwerte für coliforme Bakterien festgestellt worden. Ihre Konzentration war relativ gering, aber "der Grenzwert ist null", sagte eine Sprecherin der Wasserbetriebe am Freitag.

Das Trinkwasser für das betroffene Gebiet wurde daraufhin vorsorglich desinfiziert - mit UV-Bestrahlung in den Zwischenpumpwerken Lichtenberg und Lindenberg. Außerdem hatten die Wasserbetriebe Bakterienkulturen angelegt, um die Keime durch Sequenzierung genau zu bestimmen.

Dieses Untersuchungsverfahren dient dem direkten molekularbiologischen Nachweis und der Identifikation von Bakterien. Coliforme Keime umfassen eine Vielzahl von Arten, können unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen oder sind je nach Art harmlos.