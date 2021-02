Am Samstagabend ist ein Mann bei einem Brand in einer Wohnung in Tegel ums Leben gekommen. Der 69-Jährige wurde von Polizei und Feuerwehr entdeckt, nachdem die Flammen gelöscht waren. Die Einsatzkräfte waren gegen 20 Uhr zum Wohnhaus in der Stockumer Straße alarmiert worden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In der dritten Etage des Hauses hatten Möbel Feuer gefangen, der Balkon brannte bereits. Dort wurde der Mann schließlich gefunden. Es könnte sich um den Mieter der Wohnung halten, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur genauen Identifikation sowie zur Brandursache laufen noch. (Tsp)