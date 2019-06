Am Müggelseedamm ist in der Nacht zum Dienstag eine Baracke abgebrannt und dabei ein Mensch zu Tode gekommen, wie die Feuerwehr dem Tagesspiegel mitteilte. Außerdem seien vier Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Das 1000 Quadratmeter große Gebäude habe vollständig in Brand gestanden. Das Feuer griff auch auf den umliegenden Wald über, wie es weiter hieß. Am Dienstagmorgen war das Feuer unter Kontrolle, nur Teile des Waldes seien abgebrannt.

Vermutlich hatten die Opfer des Feuers in dem Gebäude geschlafen. Es handele sich um ein ehemaliges Gelände der Staatlichen Museen zu Berlin. Ob in der Baracke noch etwas gelagert wurde, konnte der Feuerwehrsprecher aufgrund der Zerstörung nicht sagen. 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Die Polizei werde wie üblich die Ursachenermittlung übernehmen.