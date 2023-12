Bärbel Bas, Kai Wegner und Roland Kaiser sind dabei Tausende protestieren in Berlin gegen Antisemitismus und Hass

Es soll ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und für Solidarität sein: Seit 13 Uhr demonstrieren am Sonntag tausende Menschen in Berlin-Mitte für ein respektvolles Miteinander. Die Berliner Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden gegen 13.30 Uhr bei regnerischem Wetter auf rund 3000 Menschen. Es gebe aber weiteren Zustrom. Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ hatte ein breites Bündnis aus Politik und Gesellschaft zu einer Großdemonstration aufgerufen.

Der Demozug startete am Großen Stern an der Siegessäule und zog hinter einem großen Banner mit der Aufschrift „Nie wieder ist jetzt – Deutschland steht auf“ langsam zum Brandenburger Tor. In der ersten Reihe waren unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der Schlagersänger Roland Kaiser, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der Rabbiner Yehuda Teichtal und der Publizist Michel Friedman dabei. Viele Demonstrierende hatten Israel-Flaggen mitgebracht.

Trotz Regens beteiligten sich tausende Menschen an der Solidaritätsveranstaltung. © CITY-PRESS GMBH BILDAGENTUR/Jan-Philipp Burmann

Am Brandenburger Tor begann gegen 14 Uhr eine Kundgebung mit prominenten Redner:innen. Zu Beginn wurde ein Videostatement des Holocaust-Überlebenden Walter Frankenstein abgespielt. Der 99-Jährige sagte: „Der steigende Antisemitismus darf nicht mit dem, was aktuell im Gaza-Streifen passiert, in Verbindung gebracht werden. Religion und Politik haben nichts miteinander zu tun.“

Anschließend gab es ein ökumenisches Gebet mit Vertreter:innen aller vier Weltreligionen. „Licht gegen die Dunkelheit“, rief Rabbiner Yehuda Teichtal. Dann zündeten alle vier gemeinsam die erste Kerze auf einem Chanukka-Leuchter an.

Schirmherrin der Demonstration ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. „Wir alle sollten uns jeden Tag fragen: Nie wieder – was bedeutet das für mich?“, sagte Bärbel Bas am Brandenburger Tor und appellierte für mehr Menschlichkeit. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betonte: Egal aus welche Ecke Antisemitismus kommt, Menschenfeindlichkeit werde in diesem Land nicht geduldet. „Ich bekenne: Ich schäme mich, dass Menschen in diesem Land nicht in Frieden leben können“, sagte Heil weiter.

Schlagersänger Roland Kaiser sagte: „Ich bin empört, dass ich hier heute für etwas demonstrieren muss, das selbstverständlich sein sollte. Das ist beschämend.“

Der Sänger Roland Kaiser sagte bei der Demonstration gegen Antisemitismus, dass es einen solchen Protest brauche, sei beschämend. © dpa/Carsten Koall

Auch Kai Wegner sprach am Sonntag zu den Demonstrierenden. „Antisemitismus, Israelfeindlichkeit, Hass und Hetze haben keinen Platz in unserem Berlin“, sagte er und dankte vor allem den Kräften der Berliner Polizei, die in dieser Stadt unglaubliches leisten.

Es ist unsere Verpflichtung, das jüdische Leben und die Vielfalt in unserer Stadt zu schützen. Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin

Er habe in den letzten Wochen einiges gesehen in den Berliner Straßen, das ihm nicht gefällt. „Menschen, die Hass und Hetze verbreiten, passen nicht zu diesem Berlin. Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, dass Berlin ein freundliches Gesicht hat. Es ist unsere Verpflichtung, das jüdische Leben und die Vielfalt in unserer Stadt zu schützen“, appellierte Berlins Regierender Bürgermeister.

Zu den weiteren Rednern und Unterstützerinnen der Demonstration zählen unter anderem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Herbert Grönemeyer und der Deutsche Fußballbund.

Organisiert wurde die Demo vom Unternehmer Nikolai Schwarzer, der sich nach eigenen Angaben an Aktionen in Washington, London und Paris orientierte. Er wolle so viele Menschen wie möglich „aus der Komfortzone holen“, um sich gegen Judenhass zu stellen, sagte Schwarzer dem Tagesspiegel im Vorfeld.

„Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, mitten in Berlin Gesicht zu zeigen für ein friedliches und respektvolles Miteinander und sich Antisemitismus, Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzustellen“, hieß es im Demonstrationsaufruf.