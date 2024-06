Basketball Alba Berlin auch in kommender Saison in Euroleague

Alba Berlin spielt auch in der kommenden Saison in der Basketball-Euroleague. Das wurde auf der Versammlung der Organisatoren am Montagabend in Barcelona beschlossen, wie Alba am Dienstag mitteilte. Damit kommt es auch in der kommenden Saison zu mehreren Wiederauflagen des nationalen Finales mit Meister Bayern München, der ebenfalls dabei ist. Die Euroleague startet am 3./4. Oktober. Sie wird nicht vom Basketball-Weltverband Fiba organisiert.

Alba hatte in der abgelaufenen Spielzeit den 18. und letzten Platz belegt, muss aber nicht die Klasse verlassen. Dafür wird Valencia Basket, das in der vergangenen Saison den 13. Tabellenplatz belegt hatte, im niederklassigen Eurocup starten. Neu in der sportlich stärksten europäischen Liga ist das Team von Paris Basketball.

