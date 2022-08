18 von 25 Arten von Fledermäusen, die in Deutschland leben, sind in Berlin nachgewiesen worden. Sieben davon überwintern regelmäßig in der Hauptstadt. Die Zitadelle Spandau, die zeitweise bis zu 11.000 dieser Tiere beherbergt, gilt als eines der wichtigsten Winterquartiere Mitteleuropas.

Mit der „Batnight“, die in Berlin am Freitag, 26. Februar, und am Samstag, 27. August, stattfindet, wollen verschiedene Organisationen für den Schutz der Nachttiere sensibilisieren und zugleich über die Tiere informieren.

Viele Fledermausarten gelten laut dem Landesverband des Naturschutzbundes (Nabu) bedroht. Die Ursache für den Rückgang der Tierzahlen ist der Verlust von Wochenstuben und Winterquartieren.

Bei Gebäudesanierungen werden häufig Ritzen und Hohlräume verschlossen, die den Säugetieren als Unterkunft dienen. Zudem werden Bäume mit Hohlräumen gefällt, damit verlieren die Tiere ebenfalls wichtige Lebensräume.

Mit dem Projekt „Artenschutz am Gebäude“ versucht der Nabu mit künstlichen Quartieren, das Problem zumindest teilweise zu lösen. Der Nabu drängt darauf, solche Ersatzquartiere bei Sanierungen und anderen Baumaßnahmen von vornherein einzuplanen.

Bei der „Batnight“, zu deutsch Fledermausnacht, bietet die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg am Freitag, 26. August, von 19.45 Uhr bis 21.45 Uhr eine Exkursion im Britzer Garten an.

Dabei können unter fachkundiger Führung Erwachsene und Familien mit Kindern ab acht Jahren Fledermäuse bei der Nahrungssuche beobachtet werden. Anmeldung: vhs@ba-ts.berlin.de.

Führung im Bürgerpark Pankow

Der Nabu-Landesverband beginnt am 27. August um 17 Uhr mit einer Informationsveranstaltung in der Nabu-Geschäftsstelle in der Wollankstraße 4 in Berlin-Pankow.

Um 20 Uhr beginnt eine Fledermausführung im Bürgerpark Pankow, geleitet von Silke Vogt-Heucke vom Museum für Naturkunde. Kinder dürfen außerdem Fledermaus-Kästen gestalten, bemalen und mit nach Hause nehmen. Anmeldung: lvberlin@nabu-berlin.de.

Fledermaus-Workshop im Spreepark

Ebenfalls am Samstag findet in Treptow von 19 Uhr bis 23 Uhr ein Fledermaus-Workshop statt, der auch in Gebärdensprache übersetzt wird und damit für Menschen mit Hörbeeinträchtigung geeignet ist.

Nach einem Vortrag gehen die Teilnehmer laut Ankündigung gemeinsam auf Fledermaussuche und lernen dabei die aktuellen Methoden zur Fledermauserfassung in Form echoakustischer Detektoren. Ort: Spreepark, Kiehnwerderallee 1-3, 12437 Berlin.

Nach dem Workshop wird noch der Stummfilmklassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ im Fahrradkino präsentiert. Anmeldung unter: gstoo.de/Fledermausnacht_Spreepark, Mail: martin.schuetz@gruen-berlin.de.