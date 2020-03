Im April wird das das neue Elektronische Stellwerks Berlin-Köpenick in Betrieb genommen, teilte die Bahn am Dienstag mit. Die Einschränkungen sind gravierend vom 4. bis 24. April. Für den Fern- und Regionalverkehr ist die Strecke zwischen Ostkreuz und Erkner ganz gesperrt. Der RE1 pendelt zwischen Frankfurt (Oder) und Erkner. Hier müssen Reisende umsteigen in die S3 Richtung Berlin. Die Fahrzeit verlängert sich erheblich, auch durch den Fußweg zwischen den Bahnsteigen. Besonders schlimm wird es in einigen Nächten und am 23. April tagsüber, denn dann wird auch die S3 eingestellt. In dieser Zeit müssen alle Fahrgäste in den Bus steigen. Es sind das Wochenende vom 3. bis 5. April, der Mittwoch, 22. April, am Abend von 19.30 Uhr bis 1.30 Uhr. und der Donnerstag, 23. April, von 8.30 Uhr bis 15 Uhr.

Die Fahrgäste des Eurocity nach Warschau trifft es die ganzen drei Wochen hart: Der Schnellzug fährt nur noch ab Frankfurt, ab Berlin Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse, die unterwegs nicht halten. Die Fahrzeit verlängert sich dennoch von einer Stunde auf zwei Stunden. "Um die Auswirkungen für Pendler so gering wie möglich zu halten, finden die Bauarbeiten während der Osterferien statt", teilte die Bahn mit. "Es gibt kurzfristig Einschränkungen, damit es langfristig für die Fahrgäste besser wird", sagte Bahnchef Alexander Kaczmarek.

Das Elektronische Stellwerk (ESTW) ersetzt alte Technik und "sichert den zuverlässigen Betrieb auf dieser Strecke für die Zukunft". Das neue Stellwerk ist Teil des Ausbaus der 85 Kilometer langen Strecke

Berlin–Frankfurt (Oder), mit der vor Jahren begonnen wurde. Es ermöglicht zudem den geplanten Ausbau von Köpenick zum Regionalbahnhalt. Bekanntlich sind die ruinösen Regionalbahnsteige in Karlshorst 2017 geschlossen worden, seitdem hält der RE1 nicht mehr zwischen Ostkreuz und Erkner. Zudem erlaubt die neue Technik "zuverlässige und leistungsfähige Verkehre zum zukünftigen Tesla-Standort Grünheide", wie die Bahn weiter mitteilte. In Grünheide zweigt ein Anschlussgleis nach Freienbrink ab, das Tesla nutzen wird.