Bauaufträge der Vivantes-Krankenhäuser Berliner Klinikkonzern unterlief offenbar Vergabe-Richtlinien

Womöglich missachtete Vergabe-Richtlinien, persönliche Nähe zu bestimmten Baufirmen und ein verärgerter Berliner Senat – seit einem Jahr werden umstrittene Aufträge des landeseigenen Vivantes-Konzerns untersucht. Die damit beauftragte Kanzlei stellt an diesem Dienstag ihren Compliance-Bericht vor. Zuvor tagt dazu der Aufsichtsrat der Klinikkette.

Wie berichtet sollen leitende Beschäftigte einer Vivantes-Tochterfirma millionenschwere Bauaufträge an Firmen vergeben haben, deren Entscheider ihnen sehr nahestanden.

In dem 600-Seiten-Bericht der Prüfer heißt es nach Tagesspiegel-Informationen nun sinngemäß, dass wohl Vergabe-Richtlinien unterlaufen worden seien, indem Großaufträge in derart kleine Chargen geteilt wurden, dass entsprechende EU-Vorschriften nicht mehr zwangsläufig angewendet werden mussten. Umfangreiche Baumaßnahmen konnten so offenbar sukzessive von denselben Firmen akquiriert werden – ohne, dass der vorgeschriebene Wettbewerb herrschte.

Vivantes-Spitze hatte einen anonymen Hinweis erhalten

Eine konkrete Schadenssumme stellte die Kanzlei allerdings nicht fest. Unklar bleibt vorerst auch, ob es sich um Straftaten gehandelt haben könnte. Wie berichtet, wird der Bericht auch der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt. Die Vivantes-Spitze hatte im August 2022 einen anonymen Hinweis erhalten, der Aufsichtsrat eine Anwaltskanzlei mit der Untersuchung beauftragt.

Die Vorwürfe richteten sich nicht gegen amtierende Spitzenleute des Landesunternehmens. Noch am Dienstag werden sich neben dem Chef der Klinikkette, Johannes Danckert, und dem Aufsichtsrat-Vorsitzenden Eckhard Nagel auch Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) und Finanzsenator Stefan Evers (CDU) dazu äußern.

Wie viele Krankenhäuser stehen auch die Vivantes-Kliniken unter enormem Druck. Das für 2023 erwartete Defizit könnte mit 130 bis 150 Millionen Euro größer ausfallen als das Ergebnis vergangenes Jahr: Der konzernweite Umsatz betrug 2022 mehr als 1,5 Milliarden Euro, Vivantes schloss das Jahr mit 72 Millionen Euro Minus. Zu Vivantes gehören auch Heime und Pflegedienste.