Dies teilte der Fahrgastverband Igeb mit. Seit dem 7. Februar, also seit zehn Tagen, gibt es demnach den "lange ersehnten" Planfeststellungsbeschluss für die Verlängerung der Straßenbahn von der Wissenschaftsstadt Adlershof zum S- und Regionalbahnhof Schöneweide. "Doch warum ist das keine Nachricht, warum feiert keiner?", fragt die Igeb in einer Mitteilung. Weder die BVG noch die Senatsverkehrsverwaltung haben diese - positive - Nachricht mitgeteilt. Auf Anfrage sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken, dass die zweiwöchige Einspruchsfrist noch laufe. Deshalb habe man den Beschluss noch nicht bekanntgemacht. Sollte es jetzt keine Einwände mehr geben, soll im Mai Baubeginn sein. Informationen über die neue Strecke hat die BVG auf ihrer neuen Seite "meinetram" veröffentlicht.

Bekanntlich wollte die rotrotgrüne Koalition in dieser Legislaturperiode drei neue Straßenbahnen eröffnen: Neben der "WistaII"-Strecke die Verlängerung vom Hauptbahnhof zur Turmstraße und die direkte Anbindung des Ostkreuzes. Tatsächlich wird - wenn überhaupt - die Strecke nach Schöneweide noch in 2021 fertig. Am Ostkreuz verhindern zahlreiche Einsprüche von Anwohnern den Beginn.

Der Berliner Fahrgastverband IGEB hat stets gefordert, mit den Verfahren zu beginnen, die am schnellsten abgeschlossen werden können - nämlich in Adlershof. Die Verwaltung wollte ursprünglich andere Projekte vorziehen, die einen höheren Verkehrswert haben. "Die Erkenntnis, Prioritäten nicht allein nach Dringlichkeit und Verkehrswert, sondern stets auch nach Realisierbarkeit zu setzen, sollte bei den weiteren Straßenbahnplanungen Beachtung finden", teilte die Igeb mit. Dies gelte auch für andere Verkehrsprojekte, wie zum Beispiel i2030.