In Berlin startet die Grüne Woche – und die Bauern demonstrieren. Sie protestieren gegen die aus ihrer Sicht strengen Vorgaben der Politik für Klimaschutz und Tierwohl. Bis zu 1000 Trecker sollen am Freitag nach Berlin rollen. Auch in anderen deutschen Städten gibt es Bauernproteste.

Die Bauern kommen auf drei Routen in die Stadt. Das Ziel ist die Straße des 17. Juni. So reisen die Trecker an, diese Straßen sind gesperrt - ein Überblick.

Auch Trams und Busse sind von den Einschränkungen im Straßenverkehr betroffen – und zwar von Freitag bis Sonntag. Denn nach den Demos folgt die Libyen-Konferenz.