Baum gegen Benz Anwohner in Mitte kämpfen um 220 Jahre alte Eiche

„Ein Pars pro toto für eine komplett verfehlte Klimapolitik“: Der Berliner Künstler Julian Rosefeldt ist wütend – richtig wütend. Im Innenhof seines Wohnhauses soll eine Eiche sterben, die Schinkel, Kaiser, Weltkriege und Mauer überlebt hat: Seit 220 Jahren steht der Baum an seinem Ort in der heutigen Dresdener Straße 113. Schon Anfang Oktober könnte er für einen Neubau gefällt werden – weil der Bauherr nicht auf eine Tiefgarage verzichten will. Gemeinsam mit seinen Nachbar:innen will Rosefeldt den Baum retten. Aus dem Bezirksamt bekommt die Initiative keine Unterstützung: Baurecht bricht Baumrecht, Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) hat das Projekt selbst genehmigt. „Eine hanebüchene Entscheidung“, sagt Rosefeldt. „Ohne Sinn und Verstand.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden