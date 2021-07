Der Berliner Tierpark wird ab 2022 um eine Landschaft reicher: das Himalaya-Gebirge kommt. Am Montagmorgen stellte Park-Direktor Andreas Knieriem zusammen mit Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) die Baupläne für den neuen Parkabschnitt vor.

Dort sollen Tiere aus der hoch gelegenen Himalaya-Region ein neues Zuhause finden. Geplant ist die Ansiedlung von 20 verschiedenen Arten, darunter die von einer der am stärksten bedrohten Großkatzen der Welt, dem Schneeleoparden.

Neu hinzu kommen außerdem Francois-Languren, die bisher nicht im Berliner Tierpark zu sehen sind.

Die Kosten werden durch öffentliche Mittel des Senats getragen und belaufen sich auf 4,85 Millionen Euro. Mit der Erweiterung erhoffen sich Senat und Tierpark einen Anstieg der Besucherzahlen.

Mitarbeitende des Tierparks und Kurator:innen sind Teil des Planungsteams. Die Landschaftsgestaltung wird seit 2018 mit Hager Partner AG konzipiert.



Die neue Himalaya-Landschaft im Tierpark wird die Tierwelt aus der Himalaya-Region beherbergen. Foto: Tierpark Berlin

Die Himalaya-Gebirgsregion ist Teil eines großen Umgestaltungsprojekts. Der Tierpark wird auf lange Sicht in geografische Zonen eingeteilt. In die Zonen sollen die entsprechenden Tiere einziehen, die an den jeweiligen Lebensraum angepasst sind.

Laut Tierpark-Direktor Knieriem soll das den Besucher:innen die Tierwelt verschiedener Landschaften besser wiederspiegeln. Die Tiere erhielten damit ein naturnahes Zuhause.