Baustart an der Berliner Spree Die Rohrdammbrücke wird endlich saniert

Die Rohrdammbrücke zwischen den Berliner Ortsteilen Westend und Siemensstadt ist schon lange kaputt und wird nun endlich erneuert. „Die aus Spannbeton errichtete Brücke ist in derart schlechtem Zustand, dass nur noch Fahrzeuge unter 16 Tonnen passieren dürfen“, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr mit und kündigte den Baustart an der Spree in Spandau an. Bereits letzten Winter hatte der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel über die Pläne berichtet.

Die 90 Meter lange Brücke wird bis November saniert. Die Brücke stammt aus dem Jahr 1953 (damals hielt die S-Bahn noch nebenan in „Fürstenbrunn“), wurde 1984 saniert und ist eine von drei kaputten Straßenbauwerken über Spree und Havel in Spandau. 330 Tonnen Straßen- und Fußwegbelag werden ausgetauscht.

Zum Baustart im August geht die Behörde von Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner, CDU, ins Detail: „Der Radverkehr wird in Richtung Westend im Seitenraum geführt. In Richtung Siemensstadt wird im Baubereich ein mit einem Betonschrammbord gesicherter Radfahrstreifen eingerichtet.“

Blick von der Rohrdammbrücke auf die Spree und die Wildnis am Fluss. © André Görke

Der aus der Kleingartenkolonie am Ruhwaldweg kommende Radverkehr nutze in Richtung Siemensstadt die südliche Fußgängerfurt. „Somit kann der KFZ -, Fuß- und Radverkehr sowie der ÖPNV weiterhin in beide Fahrtrichtungen die Rohrdammbrücke queren.“

Wenn Sie mehr aus Spandau lesen möchten, empfehlen wir Ihnen den neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Darin bündeln wir Bezirksnachrichten, Kiez-Debatten, berichten aus dem Rathaus und nennen Tipps und Termine. Kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Themen, die Sie im Spandau-Newsletter finden.

„Meine Wasserstadt“ : Nachbar spricht über Bäume, Blaulicht, Ehrenamt

: Nachbar spricht über Bäume, Blaulicht, Ehrenamt Größtes Projekt der Wasserstadt beginnt: viele News aus dem riesigen Neubaugebiet

Insel Gartenfeld: neuer Bautermin fürs 2,4 -Milliarden-Projekt und den vielen, vielen Fahrradständern

fürs 2,4 -Milliarden-Projekt und den vielen, vielen Fahrradständern Kladower Dorf-Baum: So viel haben Bürger gespendet - und wann wird gepflanzt?

So viel haben Bürger gespendet - und wann wird gepflanzt? Apothekendichte : müdes Interesse im Rathaus

: müdes Interesse im Rathaus Kinderarmut und fehlende Ärzte : neue Zahlen für Spandau

und : neue Zahlen für Spandau BVG-Wartehallen mit grünem Dach - ist Spandau dabei?

mit grünem Dach - ist Spandau dabei? Baustart an der Rohrdammbrücke

Alte Frau am Rollator überfallen - wer kennt das Opfer?

überfallen - wer kennt das Opfer? Kriminelle legen Feuer in der Grundschule am Beerwinkel

Orgel verstummt: Benefiz-Kulturabend für Kirche am Glienicker See

für Kirche am Glienicker See Schweizer Buchfest im Johannesstift

Kanu-Polo: Sportfest am Saatwinkler Steg

Update aus der Altstadt: News zu den Murks-Rampen der BVG am Rathaus

…und noch mehr Spandau-Nachrichten im Tagesspiegel-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke