Nach umfassender Sanierung und Modernisierung wird am Montag um 11.00 Uhr der Schlüssel für die Staatsbibliothek Unter den Linden übergeben. Die Generaldirektorin der Staatsbibliothek, Barbara Schneider-Kempf, wird den renovierten Komplex dann symbolisch von der Präsidentin des bei den Arbeiten federführenden Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Petra Wesseler, übernehmen.

Bis zur kompletten Eröffnung im Mai müssen nun die Leseräume eingeräumt werden oder Mitarbeiter umziehen. Doch auch dann ist nur Durchatmen angesagt, die Baustelle bleibt: Die Staatsbibliothek erhält noch ein Museum und einen eigenen Bücher-Shop. Auf der Charlottenstraße sowie der Universitätsstraße wird es also weiterhin eng. Wer nicht bis zum Frühjahr warten will, kann schon vorab einen Blick in die neuen Räume werfen, ein Termin für diesen Tag der offenen Tür in der Staatsbibliothek steht aber noch nicht fest.

Kosten- und Zeitrahmen gesprengt

Die Staatsbibliothek, von 1903 bis 1914 errichtet, war in mehreren Abschnitten seit 2005 bei laufendem Betrieb renoviert worden. Die Arbeiten auf dem gut 100 000 Quadratmeter Grundfläche umfassenden Komplex sollten ursprünglich bereits 2012 fertiggestellt sein.

Und auch die Kosten für dieses Projekt blieben nicht im Plan, sie stiegen von einst angesetzten 326 auf 470 Millionen Euro. Die Sammlung umfasst etwa 25 Millionen Medien und Objekte. Damit ist die Institution die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum. Zu den wichtigsten Beständen zählen die originalen Partituren etwa von Beethovens 9. Sinfonie, Mozarts „Zauberflöte“ oder Bachs Passionen. (tsp/dpa)