Viele Baustellen im Berliner Norden Wer werkelt da in Waidmannslust?

Was steht an — und bis wann? Waidmannslust und seine Baustellen: Ob Sperrung der Dianastraße oder Wasserschaden am Waidmannsluster Damm, im Ortsteil Waidmannslust ist so einiges los, und ein Leser schrieb, er würde in unserem Bezirksnewsletter Informationen zur Baustellenlage vermissen. Deshalb haben wir beim Bezirksamt nachgefragt: Welche Baustellen gibt es im Ortsteil und wie lange wird es sie noch geben? Hier kommen die Antworten.

Kreuzung Waidmannsluster Damm/Oraniendamm: Hier finden Bauarbeiten der Berliner Wasserbetriebe (BWB) statt, die laut Bezirksamt demnächst abgeschlossen werden. „Danach erfolgt noch eine Sanierung der Fahrbahndecke“, erfahren wir aus der Abteilung Ordnung, Umwelt und Verkehr. „Voraussichtlich ab Anfang August“ soll hier dann wieder freie Fahrt sein.

Dianastraße: Hier gab es einen Rohrbruch, der Anfang des Jahres für eine Sperrung in beide Richtungen sorgte. Die Baumaßnahme der BWB zur Havariebeseitigung in der Dianastraße sei aber bereits abgeschlossen, wie das Bezirksamt erklärt. „Aktuell ist eine Fahrbahneinengung im Bereich der Hausnummer 13-15 vorhanden.“ Hier entstehe ein Mehrfamilienhaus, die Fahrbahneinengung solle bis Dezember bestehen leiben.

Hermsdorfer Straße: Auch hier sind die BWB am Werkeln, momentan zwischen Avenue Charles de Gaulle und Oranienburger Straße. Die Baustelle in der Hermsdorfer Straße soll bis Dezember 2024 bestehen bleiben.

