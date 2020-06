Wie steht Berlin zu Corona-Tests für alle nach bayerischem Vorbild? Mittelfristig schließt auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) diese nicht aus. Allerdings sagte sie dem Tagesspiegel am Dienstag, in Berlin habe man „vorerst eine Teststrategie“, auf die man setze.

Kalayci hatte bereits am Montag im Gesundheitsausschuss betont, dass es kostenfreie Tests „vorerst“ nicht geben werde. „Wenn die Tests jedoch niedrigschwellig sind, kann sich jeder testen lassen.“ Sie sehe „keinen Dissens“ mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), sagte Kalayci nun. Dieser habe am Montagabend bei n-tv in die Zukunft gerichtet gesprochen.

„Ich glaube, wir werden sehr bald diesen bayerischen Weg einschlagen“, hatte Müller in der Sendung „Klamroths Konter“ gesagt. „Wir machen das schrittweise.“ Erst einmal beginne man mit den Kitas und Schulen. Zuerst konnten sich Mitarbeiter von Kitas und Lehrern ausgewählter Einrichtungen freiwillig testen lassen. Dieses Angebot soll im Juli auf alle Kita-Erzieher und dann auf alle Lehrer ausgeweitet werden.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor angekündigt, dass der Freistaat bis zu 30.000 Tests täglich ermöglichen und weiter ausbauen wolle. Das Land würde auch die Kosten für Tests, der derzeit etwa 50 Euro kostet, für diejenigen übernehmen, die sich den Test nicht leisten könnten. Ob auch Berlin bereit wäre, für die Kosten einzustehen, ist noch unklar.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt bundesweite Corona-Tests für alle Bürger ab. „Einfach nur viel testen klingt gut, ist aber ohne systematisches Vorgehen nicht zielführend“, kritisierte Spahn am Montag auf Twitter. Es wiege die Menschen „in falscher Sicherheit, erhöht das Risiko falsch-positiver Ergebnisse und belastet die vorhandene Testkapazität“. Sinnvoller wäre es, gezielt zu testen. Darauf zielt das Land Berlin zunächst ab.