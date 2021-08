Gute Nachrichten und schlechte Stimmung beim größten Wohnungsverband Berlins und Brandenburgs, dem BBU. Wie dessen Chefin Maren Kern am Dienstag mitteilte, stellten die Unternehmen 6792 Wohnungen im vergangenen Jahr fertig, mehr als im Boomjahr 1997 (6394). Gegenüber dem Vorjahr war dies ein Plus von fast einem Viertel (24,3 Prozent). In den vergangenen zehn Jahren seien so viele Wohnungen in Berlin gebaut worden wie insgesamt im Stadtteil Weißensee insgesamt stehen.

Rekorde gab es auch bei der Höhe der Investitionen: 2,854 Milliarden Euro seien verbaut worden, 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie in den vergangenen 15 Jahren nicht mehr.

Grund zum Feiern sieht die Verbandschefin trotzdem nicht. Denn die Stimmung bei den Unternehmen sei wegen der Einführung und Wiederaussetzung des verfassungswidrigen Mietendeckels sowie dem bislang erfolgreich angelaufenen Mietenvolksentscheid ("Deutsche Wohnen & Co. enteignen") miserabel bei den Verbandsmitgliedern.

Die Politik habe viel "Vertrauen verspielt". Die bisherigen Erfolge seien Ergebnis früherer Anstrengungen. Dies sei auch an der Entschleunigung des Investitionswachstums erkennbar: Das Plus von 4,4 Prozent sei so schwach wie seit sieben Jahren nicht mehr - und ein böses Vorzeichen für Kommendes.

Kassandrarufe trotz Rekorden – das lässt sich durch eine Besonderheit des Wohnungsmarktes erklären: Vom Plan bis zum Einzug eines Haushaltes in eine neue Wohnung vergehen sehr viele Jahre. Zunächst braucht es eine Genehmigung für die Planung. Und wenn diese vorliegt, dann dauert es in der Regel gut zwei Jahre bis das Haus steht. Am ehesten Auskunft über das Bevorstehende und die Zahl der zu erwartenden neuen Wohnungen gibt daher die Zahl der genehmigten Wohnungen.

Zahl der Genehmigungen um 18 Prozent zurückgegangen

Und die ist katastrophal: Seit 2016 – ziemlich genau mit dem Dienstantritt des nun scheidenden Senats und seiner links geführten Bauverwaltung – geht es abwärts: um 18,4 Prozent insgesamt. Und im ersten Halbjahr 2021 lag das Minus bei 28,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und das hat sich erstmals auch auf die Zahl der fertig gestellten Wohnungen niedergeschlagen: Erstmals seit 14 Jahren ist diese im vergangenen Jahr gesunken – und zwar um 14 Prozent.

Widerlegt scheinen damit Stimmen, wonach das Verhältnis so eindeutig nicht sei und dass es auch einen Berg Zehntausender früher genehmigter aber nicht gebauter Wohnungen gebe. Zumal das immer noch bestehende Wachstum bei BBU-Mitgliedsunternehmen zu einem guten Teil getragen ist von den landeseigenen Wohnungsgesellschaften, die von Rot-Rot-Grün großzügig bedient wurden mit landeseigenem Bauland. "Die soziale Wohnungswirtschaft wächst in Berlin", sagt deshalb Kern.

Für die Politik bedeutet der zeitliche Gap am Wohnungsmarkt: Die Rekordzahlen sind zu guten Teilen Erfolge der großen Koalition vor der Rot-Rot-Grün-Legislatur. Und der kommende Senat wird ausbaden müssen, was die düsteren Genehmigungs- und Fertigstellungszahlen verheißen. Denn die BBU-Chefin sagt auch, dass große Teile der Branche nicht mitgenommen werden von diesem Senat. Nicht einmal die Genossenschaften, die für günstige Mieten und keine Wohnungsverkäufe seit 100 Jahren bekannt sind.

Baulandverkauf an Genossenschaften

"Der Senat sollte Genossenschaften Bauland verkaufen und nicht nur verpachten", fordert Kern deshalb. Deren Wohnungen seien "langfristig gemeinwohlorientiert gebunden", also günstig. Sollte das Land dennoch Verkäufe befürchten, könne es sich ein Vorkaufsrecht für diesen Fall im Grundbuch sichern.

Förderungen von Genossenschaften liegt eher auf Linie der Grünen. Den Vorstoß von deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch bewertet der Verband zwiespältig: "Man will ins Gespräch kommen, das liegt auf meiner Linie", sagte Kern. Aber: Dass die Grünen notfalls mit Enteignungen Druck ausüben wollen, das sei negativ. Man habe sich "mehr Offenheit" erwartet.

Erste Reaktionen von der Industrie- und Handelskammer hoben die düsteren Vorzeichen hervor: "Das vom BBU aufgezeigte niedrigste Investitionswachstum seit sieben Jahren zeigt deutlich, dass nicht nur die private Wohnungswirtschaft unter der fehlgeleiteten Wohnungspolitik des Senats leidet, sondern auch der soziale Wohnungsbau. Vor allem dringend notwendige Investitionen in die Modernisierung nahmen um zwölf Prozent ab", sagte Geschäftsführer Jörg Nolte.

Wenn die Politik nicht umschwenke "und die Wirtschaft endlich als Partner statt als Gegner begreift", würden sich die aktuellen Probleme am Wohnungsmarkt weiter verschärfen. Darunter würden nicht nur die Berliner:innen leiden, sondern auch die Erreichung der Klimaschutzziele im Lande seien dann gefährdet.