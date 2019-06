In Neukölln haben Polizei und Bezirksamt in der Nacht zum Freitag erneut Gewerbekontrollen durchgeführt. In einem Café sollen unter anderem mehrere Kilo Marihuana und Kokain sowie Butterfly-Messer sichergestellt worden sein, berichten "B.Z." und "Berliner Morgenpost". Zudem sollen drei Männer festgenommen worden sein. Die Polizei konnte sich dazu am Morgen noch nicht äußern.

Immer wieder kontrolliert der Bezirk Gewerbeflächen wie Lokale, Cafés, Spielstätten und Shisha-Bars gemeinsam mit Polizei, Gewerbeaufsicht und Finanzamt. Bei einer großangelegten Razzia Anfang Mai waren 180 Polizisten im Einsatz, siebzehn Lokalitäten wurden überprüft. (Tsp)