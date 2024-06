Beatsteakes und Take That fast ausverkauft! Aber für diese 7 Konzerte in Berlin gibt es noch Tickets

Zwar bestätigt sich diese Woche in Sachen weiblicher Repräsentation das Klischee von der nach wie vor männerdominierten Popbranche, doch die Herren, die sich hier nochmal auslassen, kommen sowieso aus der Zeit, wo das noch niemanden auffiel.

Je oller, je doller ist das Motto! Doch gemach, so alt sind die Acts nun auch wieder nicht – und dass Take That in einem stillgelegten Krematorium spielt, ist bestimmt nur Zufall. Außerdem gibt es auch ordentliches Gegenprogramm:

1 Tages-Festival: Ich brauche eine Genie

Gießen oder genießen? Bernadette La Hengst macht noch wahren Diskurs-Pop. © Christiane Stephan

Für ihr neues Album „Visionäre Leere“ hat sich Bernadette La Hengst die Lausitz angeschaut, genauer: die Kohle-Abbaugebiete der Region. Dort wurden Dörfer abgebaggert, für die Kohleförderung. Wie eine offene Wunde würden die Orte dort aussehen, sagt sie in einem Interview.

Sie thematisiert auf ihrem siebten Album den Klimawandel, setzt sich kritisch mit Weiblichkeit auseinander oder wünscht sich herrlich lyrisch freiheitsfeiernde Utopien herbei. Und wenn La Hengst eine Trennung besingt, dann klingt das wie eine gutgelaunte Selbstermächtigungshymne: „Ich gehöre niemandem außer mir“. So!

Mit dem Album zeigt die 56-Jährige, dass es deutschen Diskurs-Pop noch gibt und was von der als verkopft verschrien und als intellektuell gefeierten Hamburger Schule noch übrig ist. Eine Bewegung, deren weibliche Speerspitze sie einst war und mit ihr wichtige Frauen, die die Missstände des Musik- und Popkulturbusiness schon adressierten, als das Thema noch völlig abseitig behandelt wurde.

Zusammen mit ihrer Schwester Sandra, ebenfalls Autorin, Aktivistin, Musikerin, gilt Kathrin Grether als eine der wichtigsten Akteurinnen des Pop-Feminismus. Frauen wie Bernadette La Hengst und die Grether-Schwestern haben wichtige Pionierarbeit geleistet, im Kampf um Gleichberechtigung. Nun stehen sie gemeinsam auf der Bühne der Berghain-Kantine im Rahmen des Tages-Festivals Ich brauche eine Genie.

Die Veranstaltungsreihe ist ebenfalls von den Grether-Schwestern ins Leben gerufen worden. Regelmäßig zeigen sie hier, wie vielfältig, hellsichtig und spannend Musik jenseits des Mainstreams ist. Neben La Hengst und Doctorella (die Band der Grether-Schwestern) spielt Sofia Portanet, Kertin Grether liest vorab aus ihrem noch unveröffentlichten Buch „Bravo Bar“. (sisi)

Kantine am Berghain, Do 27.6., 20:30 Uhr Tickets: 9 Euro

2 Beatsteakes

Gewalt ist keine Lösung. Rechte Parteien zerlegen die Beatsteaks lieber musikalisch. © IMAGO/Christian Grube

Kann man die Beatsteaks nicht mögen? Es dürfte zumindest schwer werden: Zunächst einmal sind die fünf Herren seit dem Startschuss ihrer Karriere (ca. 2004 mit dem Song „I don’t care as long as you sing“) zuverlässige Hit- und Ohrwurmlieferanten. Besonders schön: Sie können auch ganz episch Live abliefern, Konzerte lohnen sich immer.

Wir Berlinerinnen und Berliner haben sowieso eine Schwäche für Arnim Teutoburg-Weiß und Co., einfach weil sie Berliner Blut in den Adern haben. Und neben all dem machen sie sich Zeit ihrer Karriere für die wichtigen Themen stark.

Auf der aktuellen Tour peilten sie autonome Jugendzentren in Ostdeutschland an, also in Städten wie Erfurt, Schwerin, Bautzen und Chemnitz. Der Grund: Dem Erstarken rechter Parteien ein wenig Einhalt gebieten und Gegenentwürfe präsentieren. Rockt und gefällt! (sisi)

Parkbühne Wuhlheide, Fr/Sa 28./29.6., 19 Uhr Tickets: 63 Euro

3 Take That

So süß wie damals? Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen machen bei Wetten dass...? Zuckerwatte. © imago/Future Image/IMAGO/Frederic Kern

Bei ihrem letzten bekannten öffentlichen Auftritt in Deutschland durften Take That in der Messe Offenburg-Ortenau Zuckerwatte drehen und im Publikum verteilen. Sie ahnen, die Jungs waren bei Wetten, dass ...? zu Gast. Immerhin eine der größten TV-Bühnen im Land. Es war die letzte Sendung der Show.

Die einstigen Boy-Band-Könige aus England („Back for good“) sind dafür weiter auf Tour. Zum Trio geschrumpft, präsentieren Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen ihr 2023 erschienenes Album „This life“ live – garantiert ohne Zuckerwatte und so süß wie damals sind sie auch nicht mehr.

Dafür haben sie noch immer gute Popsongs im Gepäck und die alten Hits funktionieren sowieso weiterhin. Jetzt ist dieser kleine Text über Take That zu Ende, ohne einmal Robbie Williams erwähnt zu haben. Gern geschehen. (wei)

Zitadelle Spandau, Sa 29.6., 19 Uhr Tickets: 93 Euro

4 Judas Priest

Kein altes Eisen: Judas Priest rocken auch mit Ü50-Bandgeschichte die Metal-Szene. © IMAGO/Gonzales Photo/IMAGO/Gonzales Photo/Terje Dokken

Stehen zwei Superstars der Metal-Szene im Publikum und spielen Luftgitarre. So geschehen mit Kirk Hammett und James Hetfield beim Power-Trip-Festival. Die Jungs von Metallica hatten Spaß beim Gig ihrer Kollegen von Judas Priest. Für Hammett sind die Briten, die sich 1969 gründeten, „die Architekten“ das Heavy Metal.

Sänger Rob Halford führte schwarzes Leder und Nieten ein – heute Metal-Standard. Zudem gehört er zu den wenigen offen homosexuellen Musikern der Szene. Vor allem aber ist der 72-Jährige noch gut bei Stimme und mit dem aktuellen Album „Invincible Shield“ erreichten sie erstmals Platz 1 der deutschen Charts. (wei)

Max-Schmeling-Halle, Di 2.7., 19 Uhr Tickets: 78 Euro

5 Toto

Alt, aber nicht veraltet: Joseph Williams und Steve Lukather von Toto. © imago/Future Image/IMAGO/Christoph Speidel

Der Kontinent Afrika wurde 1982 gar zweifach erfolgreich besungen: von der Französin Rose Laurens als erotischer Pop-Hit mit rückblickend etwas problematischem Exotik-Begriff, und von der US-Rock-Band Toto als epische Liebesschmonzette.

Während Rose Laurens die europäischen Charts beherrschte, kletterten Toto mit ihrer Regenmacher-Ballade auf die US-Charts und schnitten, zugegeben, auch in der hiesigen Hitparade nicht schlecht ab. Dreimal Gold konnte sich die Single hierzulande holen und gilt weiterhin neben „Hold the Line“ zum Aufputschpathos mancher 80er-Jahre-Mixtapes.

Auch gut 40 Jahre später und jenseits von „Africa“ lassen Sänger Joseph Williams (Sohn des Filmkomponisten John Williams) und Gitarrist Steve Lukather (Spieler des legendären „Beat It“-Riffs), die das wechselhafte Ensemble felsenfest anführen, ihre eingängigen Hits noch souverän aus der Rockröhre. (fku)

Zitadelle Spandau, Di 2.7., 19 Uhr Tickets: ab 69 Euro

6 Karwendel

Musiker Karwendel aus Hamburg © Ralph Baiker

Wie verträumt-lässig kann Verletzlichkeit klingen? Karwendels Antwort: „Ja!“ Der Hamburger Musiker ergründet auf seinem zweiten Album „Verbunden sein“, Mai 2024, allerlei Gefühle. Natürlich geht es ums Lieben, ums Sehnsüchteln, sich Wundern und Leiden.

Intellektuelle Inspiration war unter anderem die Lektüre des Buches „Radikale Zärtlichkeit“ der Autorin Şeyda Kurt. Sebastian Król, so Karwendel bürgerlich, verheiratet schick aufgepimptes Singer-/Songwriterpersonal, entspannte Akustikgitarre und schleppendes Schlagzeug, mit Klarinette, choralen Dissonanzen und versöhnlichem Klavier zu klingender Melancholie. (sisi)

Kulturhaus Insel, Do 27.6., 20 Uhr Tickets: 20,50 Euro

7 Leonard Wellington

Der Berliner Musiker Leonard Wellington bricht mit Hip-Hop-Stereotypen. © promo

Bei Hip-Hop denkt man direkt an Bling Bling, fette Karren und testosteronstrotzende Rapper. Natürlich gibt es Abweichungen dieser Mainstream-Vorurteile.

Einer, der selbige aktuell wahnsinnig spannend und dynamisch herausfordert, ist der Berliner Leonard Wellington. Er mixt seine Lyrics mit treibendem Funk, verwegenem Jazz und sprudelndem Pop. Nach seinem Auftritt steht Ava Invites an den DJ-Decks. (sisi)