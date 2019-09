Mit Beginn der Herbstferien wird es wie immer auch an den Berliner Flughäfen wieder voll. Die Flughafengesellschaft warnt vor erhöhten Passagieraufkommen und hält dazu an, längere Wartezeiten einzuplanen.

Zwischen dem 2. und 20. Oktober werden in Tegel und Schönefeld mehr als 2.2. Millionen Passagiere erwartet. Besonders voll soll es vor allem an den Sonntagen werden. Aufgrund des Rückreiseverkehrs ist mit dem höchsten Aufkommen am 18. Oktober zu rechnen, an diesem Tag rechnen die Berliner Flughäfen mit rund 140.000 Passagieren.

Die Flughafengesellschaft empfiehlt rund zwei Stunden vor Abflug im Terminal zu sein und sich vorab über den Flug zu informieren. Um Staus zu vermeiden, sollten Fluggäste möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Weiterführende Informationen finden Sie über www.twitter.com/berlinairport sowie auf www.berlin-airport.de. (Tsp)