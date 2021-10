Der US-Amerikanische Rapper Kanye West war am Wochenende wieder in der Hauptstadt zu Besuch. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, landete West am Freitag in Berlin. Am Samstag soll er dem Bericht zufolge zuerst shoppen gewesen sein, bevor es von Flughafen Berlin-Brandenburg weiter nach Venedig gehen sollte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Allerdings verpasste der Musiker seinen Flug. Der Grund: West traf anscheinend erst eine halbe Stunden vor Abflug am Flughafen ein.

Nachdem er seinen Flug verpasste, soll West erneut in die Stadt gefahren sein und am Hackeschen Markt in einem Maskengeschäft eingekauft haben, bevor er zum Flughafen zurückkehrte und sich einen Privatjet nach Venedig charterte.

[Lesen Sie jetzt auf Tagesspiegel-Plus: Nach dem Chaos am BER: Was Reisende wissen müssen ]

Von dort aus machte West nach einem Auftritt zusammen mit dem Rapper Vory offenbar noch einen Abstecher nach Göteburg, bevor er erneut nach Berlin zurückkehrte und das ICC besuchte. Am Montag soll er dann pünktlich zurück nach New York geflogen sein.

Mehr zum Thema Gericht billigt Namensänderung US-Rapper Kanye West heißt jetzt Ye

Bereits im September war West, der sich jetzt offiziell Ye nennen darf, in der Hauptstadt zu Besuch, um sich verschiedene Kultureinrichtungen anzusehen. Dabei besuchte er unter anderem den Bunker der Sammlung Boros in Mitte sowie das KW Institut für Zeitgenössische Kunst. (tsp mit dpa)