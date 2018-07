Bei dem schweren Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat die Feuerwehr die ganze Nacht über gegen die Flammen angekämpft. Die zunächst angedachte Evakuierung der Ortschaft Fichtenwalde wurde abgesagt. „Die Gefahr ist erstmal gebannt“, sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), am Donnerstagabend. Die rund 200 Einsatzkräfte hätten die Flammen im Griff, es gebe keine Gefahr mehr, dass sie die Häuser erreichten. Ständig wechselnde Winde hatten die Löscharbeiten erschwert. Fichtenwalde, ein Ortsteil der für ihre Spargel bekannten Stadt Beelitz, zählt rund 2800 Einwohner. Von einer Evakuierung wären Ortsvorsteher Tilo Köhn zufolge etwa 200 bis 300 Bewohner betroffen gewesen.

Der Waldbrand hatte umfangreiche Autobahnsperrungen notwendig gemacht, von denen einige auch am Freitagmorgen noch andauerten. In Richtung Dreieck Potsdam waren aus Süden kommend die A9 ab Beelitz, aus Osten die A10 ab Michendorf und aus Westen die A10 ab Werder gesperrt, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel.

Das Feuer brach direkt in der Böschung zur Autobahn A9 aus, kurz hinter dem Autobahndreieck Potsdam in Richtung Leipzig. Am Ende stand ein Kiefernwald auf einer Fläche von 50 Hektar in Flammen. Die Folgen waren enorm: Die Verkehr auf der wichtigen Ost-West-Tangente auf dem südlichen Berliner Ring und in Richtung Leipzig war über Stunden zusammengebrochen, auf der A2 von Hannover nach Berlin kam es zu Staus. Schon von weitem waren riesige Rauchsäulen zu sehen. Am späten Donnerstagabend meldete die Polizei, die Fahrbahn in Richtung Berlin sei wieder freigegeben worden. „Die Gegenrichtung bleibt aber nach wie vor gesperrt.“

Der erste Notruf ging um 13.30 Uhr ein. Die Feuer breitete sich rasend schnell aus. Am späten Nachmittag sperrten die Behörden den kompletten südwestliche Berliner Ring zwischen den Dreiecken zur A2 Richtung Westen und zur A115 nach Berlin. Die A9 in Richtung Leipzig wurde bis Beelitz gesperrt. Als Sicherheitsvorkehrung – weil unklar war, wie sich der Brand entwickelt und wegen schlechter Sicht durch den Rauch. Zudem rückte die Feuerwehr über die Autobahn an, um die Flammen von dort aus zu bekämpfen. Helfer des THW versorgten Autoinsassen, die teils stundenlang im Stau steckten. Auch die Potsdamer Innenstadt war am Abend weitgehend dicht.

Evakuierung vorbereitet, explodierende Munition

Rund 200 Feuerwehrleute waren bis zum Abend im Einsatz, Landwirte karrten ihren Gülleanhängern Wasser heran. Ein Hubschrauber der Polizei verschaffte den Einsatzkräften mit Aufnahmen aus Luft eine Übersicht über die Lage. Die Flammen rückten bis zu 500 Meter auf das Dorf Fichtenwalde heran.

Die Behörden riefen die Bewohner am Nachmittag zunächst dazu auf, vorsorglich Kleidung, Medikamente und wichtige Dokumente einzupacken und sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Anwohner sollten Rundfunk und Fernsehen einschalten, Fenster und Türen geschlossen halten. Am Abend ging die Feuerwehr aber davon aus, eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern zu können, forderte aber ein Löschhubschrauber der Bundeswehr an. Zudem mussten die Einsatzkräfte ausgewechselt werden.

Brandenburgs Innenministerium richtete einen Krisenstab ein, der Katastrophenschutz wurde aktiviert. Am Abend kam es zu mehreren Explosionen. Es handelt sich laut Ortsvorsteher Köhn vermutlich um Granaten-Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr durften den Wald daher nicht mehr betreten und mussten das Feuer vom Waldrand aus zurückdrängen. Zudem musste eine Gasleitung, über die auch Berlin versorgt wird, abgesichert werden.

Bereits seit Tagen herrscht in weiten Teilen Brandenburgs höchste Waldbrandgefahr. Am Donnerstag ist auch auf einem früheren Militärübungsplatz in Jüterbog Feuer ausgebrochen. Weil dort Munitionsreste liegen, kann die Feuerwehr nur das Ausbreiten verhindern.

Wegen mehrerer Böschungsbrände war auch Bahnstrecke Leipzig-Berlin am Nachmittag gesperrt. Mehrere Züge musste im Landessüden Zwischenstopps einlegen, bis das Feuer gelöscht war. (mit dpa)