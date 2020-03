Verband: 100 Millionen Euro Soforthilfe für Zoos dringend nötig

Der Verband der Zoologischen Gärten hat wegen der Corona-Krise ein Soforthilfe-Programm in Höhe von 100 Millionen Euro für mehr als 50 Zoos in Deutschland gefordert. In einem Brief wandte sich Verbandschef Jörg Junhold, selbst Zoodirektor in Leipzig, am Dienstag auch an Kanzlerin Angela Merkel und wies auf die Notwendigkeit sofortiger Unterstützung hin. „Anders als andere Einrichtungen können wir unseren Betrieb nicht einfach runterfahren - unsere Tiere müssen ja weiterhin gefüttert und gepflegt werden.“



Nach Junholds Worten arbeiten Zoos derzeit ohne Einnahmen, aber mit gleichbleibend hohen Ausgaben weiter. Ein einzelner Zoo müsse in der aktuellen Krise einen wöchentlichen Umsatzverlust von etwa einer halben Million Euro verkraften. Insgesamt werden 56 deutsche Zoos vom Verband mit Sitz in Berlin vertreten. In den Einrichtungen werden mehr als 180.000 Wirbeltiere gepflegt und gezüchtet. Viele von ihnen sind bedrohte Arten.

Auch Zoo, Tierpark und Aquarium Berlin sind aktuell von enormen finanziellen Einbußen betroffen. Umso mehr freut man sich dort über die ersten Unterstützungen aus der Bevölkerung. So erreichten schon wenige Tage nach der Schließung erste Anfragen nach Unterstützungsmöglichkeiten die Berliner Einrichtungen.





„Wir sind überwältigt von der bisherigen Hilfsbereitschaft und den ersten Unterstützungen der Berlinerinnen und Berliner. Die aktuelle Situation ohne jegliche Einnahmen stellt uns wirklich vor enorme Herausforderungen“, so Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem. „Ich drücke uns allen die Daumen, dass wir diese schwierige Zeit bald überstanden haben!“



(dpa)