Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen ist eine 57-jährige Radfahrerin in Berlin-Schöneberg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es auf der Hauptstraße in Schöneberg gegen 8.25 Uhr zu einem Unfall der Frau mit einem Linienbus der BVG gekommen. Die Radfahrerin wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ist vor Ort und ermittelt zum Unfallhergang. Weitere Angaben konnte die Behörde bislang nicht machen, die Ermittlungen dauern an.

Ein Abschnitt der Hauptstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Dadurch bildeten sich lange Staus auf Umfahrungsstraßen, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldete. Die BVG leitete mehrere Buslinien um.

An der Unfallstelle befindet derzeit eine größere Baustelle, weshalb auf der Hauptstraße, die normalerweise vierspurig ist, zwei Spuren in Richtung Potsdamer Platz gesperrt sind. Eine Spur wurde deshalb auf die Gegenfahrbahn verlegt.

Zwei Spuren auf der Hauptstraße sind wegen einer Baustelle gesperrt. Foto: Anke Myrrhe

Erst am Mittwochmittag hatte es in Schöneberg an der Kreuzung Grunewaldstraße Ecke Martin-Luther-Straße einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 61-jährige Autofahrerin um kurz vor 13 Uhr auf der Grunewaldstraße in Richtung Berliner Straße.

Als sie nach links in die Martin-Luther-Straße abbog, stieß sie laut Polizei mit einer ihr entgegenkommenden 73-jährigen Radfahrerin zusammen, die nach rechts auf die Martin-Luther-Straße abbog. Die Frau stürze und kam mit schweren Rumpfverletzungen ins Krankenhaus.

Am Dienstag hatte es einen schweren Abbiegeunfall in Wilmersdorf gegeben: Eine 74-jährige Radfahrerin wurde auf der Uhlandstraße von einem abbiegenden Lkw angefahren und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Tsp,dpa