Beifahrer in Berliner Lokal festgenommen Autofahrer ignoriert rote Ampeln und flieht vor Polizei

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagabend in einem Lokal in Mitte einen 26-Jährigen festgenommen. Der Mann soll als Beifahrer in einem Auto gegessen haben, dessen Fahrer zuvor mehrere rote Ampeln ignoriert haben und zu schnell gefahren sein soll, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte.

Demnach war Polizeikräften das Fahrzeug aufgefallen, weil es eine rote Ampel überfahren hatte. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, um den Autofahrer zu kontrollieren, sei dieser mit überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren und habe weitere rote Ampeln ignoriert. Dabei soll der Fahrer auch andere Verkehrsteilnehmer, unter anderem Fußgänger, gefährdet haben.

In der Behrenstraße sei das Auto schließlich zum Stehen gekommen, sagte der Polizeisprecher weiter. Der Autofahrer und sein Beifahrer rannten davon. Während dem Fahrer unerkannt die Flucht gelang, wurde sein 26-jähriger Beifahrer von Polizeikräften in einem Lokal an der Französischen Straße vorläufig festgenommen. Um welches Lokal es sich dabei genau handelte, teilte die Polizei nicht mit.

Der 26-Jährige wurde nach Feststellung seiner Identität wieder entlassen. Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (Tsp)