Der frühere Bundestagsabgeordnete Volker Beck (Grüne) hat vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) ein Umdenken bei der Besetzung des künftigen Instituts für islamische Theologie an der Humboldt-Universität gefordert. Der Beirat ist ohnehin mit traditionell-konservativen Islamverbänden besetzt – einen davon hält Beck aber für ungeeignet: die Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands, kurz IGS.

Beck führt dazu mehrere Gründe an. Dazu zählt eine Aussage des Verbandes auf eine Anfrage des Tagesspiegels, wonach die IGS sich als Dienstleister und Sprachrohr für die Gemeinden, nicht aber als „Führungsinstanz“ sieht. Damit hatte die IGS die Forderungen von Beck zurückgewiesen, der Verband müsse seine Mitglieder dazu aufrufen, nicht an der Al-Quds-Demonstration in Berlin teilzunehmen. Auch wollte der IGS sich nicht ausdrücklich von der Demonstration distanzieren.

Beck. IGS sei „keine theologische Autorität“

An den Demos wie am vorigen Samstag in Berlin, die sich gegen die Existenz Israels richten, nehmen jedes Jahr auch Anhänger von Terrorgruppen wie Hamas oder Hisbollah teil. Beck zufolge sollen auch „hochrangige Mullahs und mindestens ein Ayatollah aus den Mitgliedsvereinen der IGS“ teilgenommen haben.

Für Beck lässt sich aus dem Gebaren und aus den Aussagen des Verbandes nur ein Schluss ziehen: Dass die IGS „selbst keine theologische Autorität“ gegenüber den autonomen Mitgliedsgemeinden für sich beanspruche. Daher könne der Verband auch nichts im Beirat des Islam-Instituts mitentscheiden. Der Beiratssitz für die IGS sei „nicht sachgerecht“. Müller müsse Konsequenzen aus den Vorgängen um den Al-Quds-Tag für die Zusammenarbeit mit der IGS ziehen.