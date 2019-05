Es ist Sonnabend, 17 Uhr, an der Beuth-Hochschule in Wedding: Etwa 30 Menschen stehen in einer Traube zusammen und starren auf ihre Handys. Was sie da tun? Kämpfen – oder wie sie es nennen: Einen Raid machen, also gemeinsam ein starkes Pokémon in einer virtuellen Arena erledigen. Sie spielen Pokémon Go, das Handyspiel, das 2016 weltweit einen Hype auslöste und Kinder wie Erwachsene auf der Jagd nach kleinen, digitalen Fantasiewesen zu modernen Schnitzeljägern werden ließ.

Nicht nur, um Pokémon zu sammeln und zu tauschen, sondern auch um „Eier“ auszubrüten oder „Würmer“ zu fangen. Das ging etwa einen Sommer lang so. Heute spielen nur noch die Hardcore-Fans, die sind dafür umso verrückter nach den aus Japan stammenden Tierchen.

Sie heißen etwa Taubsi oder Schiggy, der bekannteste – klein, gelb, schwarze Kulleraugen – ist Pikachu. Mit Poké-Bällen werden sie beschossen und gefangen. Eigentlich äußerst simpel. Und vielleicht ließ die Begeisterung deshalb auch bei vielen schnell wieder nach, hinzu kamen zu Beginn etliche Bugs und Fehler. Bis es neue Spielverläufe und Updates gab, dauerte es einige Zeit.

Aber das Spiel ist nicht totzukriegen und der harte Kern der Fans besteht längst nicht nur aus Jugendlichen, die pausenlos mit ihren Handys hantieren. Tatsächlich sind alle Altersklassen vertreten: Eltern spielen mit ihren Kindern, Pärchen laufen gemeinsam los, Singles treffen sich mit Gleichgesinnten und sogar Rentner sind in der Pokémon-Go-Szene aktiv.

Vor allem auf großen Plätzen fallen die Gruppen auf: Am Gendarmenmarkt, Potsdamer Platz oder am Alexanderplatz – sie müssen sich nicht verabreden, um auf Gleichgesinnte zu treffen. Denn an prominenten Orten werden Jäger durch zahlreiche Kampfarenen angezogen.

Am Sonntag ist wieder weltweiter "Comunity-Day"

Im Weddinger Sprengelpark sind an diesem Tag Bierbänke aufgestellt, darauf Salate, Würstchen und Kuchen. Was aussieht, wie eine Geburtstagsparty, ist in Wirklichkeit ein Event, bei dem die Spieler drei Stunden lang hin und her laufen. Immer wieder ruft jemand euphorisch „Shiny!“, wenn ein schillerndes, besonders begehrtes Pokémon gefangen wurde. Alle sind motiviert, viele Fänge zu machen, denn zusammen macht es einfach noch mehr Spaß.

Angefeuert wird die Begeisterung noch durch einen neuen Kinofilm, „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ läuft gerade in den Kinos. Im Handyspiel selbst wimmelt es derzeit nur so von den Hauptfiguren des Films und jeder Spieler hofft auf ein Spezial-Pikachu mit Detektivmütze.

Diesen Sonntag ist wieder wieder weltweit „Community-Day“ von 15 bis 18 Uhr. Das heißt: An diesem Tag tritt ein besonders seltenes Pokémon gehäuft auf, was viele Fans auf die Straßen lockt. Wer jetzt noch mitmachen will, ist nicht zu spät dran, die „Pokémon Go“-App kann kostenlos für alle Handytypen heruntergeladen werden.