Alyana Pirola, Alina Pronina und Anne Salié gründeten das Trio während ihres Studiums an der Musikhochschule Hanns Eisler, um „der Einsamkeit eines klassischen Konzertpianisten“ zu entgehen. Es folgten Tourneen, TV-Auftritte und die Produktion dreier CDs. Am Freitag, 20. April, ab 19 Uhr spielen die Musikerinnen beim elften Benefizkonzert des Frauenclubs Zonta Berlin in der St. Matthäus-Kirche im Tiergartener Kulturforum.

Gäste sollen mindestens 25 Euro für Förderprojekte von Zonta International und den Verein „Zufluchtswohnungen für Frauen in Berlin (ZUFF)“ spenden – und das Geld möglichst vorab überweisen (Freundeskreis Zonta Club Berlin e.V., Postbank Berlin, IBAN: DE78 100 100 100 632 020 108, BIC: PBNKDEFF, Betreff: Zonta Benefiz 2018). Es gibt aber auch eine Abendkasse.

Bei Zonta engagieren sich Frauen in verantwortungsvollen Positionen für bessere Lebenssituation von Frauen in Recht, Politik, Wirtschaft und Beruf. CD