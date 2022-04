Kurz vor Beginn der Osterferien ist es auf dem Berliner Flughafen am frühen Freitagmorgen zu Problemen bei der Gepäckabfertigung und Wartezeiten für Passagiere gekommen. In der Gepäckförderanlage in Terminal 2 habe es in der Nacht zu Freitag technische Schwierigkeiten gegeben, daher seien die ersten Abflüge am Morgen ins Terminal 1 verlegt worden, sagte ein Flughafensprecher. Dadurch seien längere Wartezeiten und Verspätungen entstanden. Das habe eine „Handvoll Flüge“ betroffen.

Die Gepäckanlage sei inzwischen repariert, seit 6 Uhr laufe der Betrieb wieder normal und ohne Schwierigkeiten. Knapp 40 Flüge starteten laut der Internetseite des Flughafens am Morgen zwischen 6 und 8 Uhr. Passagiere sind dann meist bereits zwei Stunden vor dem Abflug zur Abgabe des Gepäcks da.

Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg schrieb am Freitagmorgen bei Twitter, es gebe zu wenig Personal für die Beladung der Flugzeuge mit Gepäck. Deshalb ständen Maschinen mit Passagieren am Boden und warteten. Seine Empfehlung: lieber zwei Stunden "on top einplanen". Der Flughafensprecher betonte jedoch, dass die Schwierigkeiten nicht mit der angespannten Personalsituation am BER zusammenhingen und rein technischer Natur gewesen seien.

Wegen des erhöhten Flugaufkommens zu Beginn der Osterferien steht der Hauptstadtflughafen vor einem Stresstest. Insgesamt rechne man am Freitag mit 70.000 Passagieren im Laufe der Tages, sagte der Flughafensprecher. Besonders ab dem Nachmittag sei durch hohe Abflugzahlen ein starker Betrieb zu erwarten, da viele Familien in den Osterurlaub fliegen. Aktuell gebe es keine außerplanmäßigen Verspätungen oder Schwierigkeiten, sagte der Sprecher.

Aufruf an BER-Passagiere: Mehr Zeit einplanen

Die Flughafengesellschaft hatte schon am Dienstag die Passagiere dazu aufgerufen, ausreichend Zeit bei der Anreise einzuplanen. BER-Chefin Aletta von Massenbach hatte daraufhin angedeutet, dass es Probleme mit Personalausfällen gebe – nicht zuletzt den externen Bodendienstleistern zur Gepäckabfertigung seien viele Beschäftigte durch den Umzug von Tegel nach Schönefeld und die Coronakrise abhanden gekommen.

Derzeit gebe es auch immer das Risiko kurzfristiger Ausfälle durch Corona-Infektionen. Neben der Gepäckabfertigung hatte von Massenbach auch die Sicherheitskontrollen als Engpass benannt.

„Grundsätzlich ist die Personaldecke bei vielen Partnern zum Osterreiseverkehr ausreichend, aber nicht komfortabel“, sagte die BER-Chefin vor Beginn des Osterreiseverkehrs der Deutschen Presse-Agentur. „Das war zum Jahresbeginn von Januar bis März noch in Ordnung. Aber für diese Spitzen, die wir jetzt erwarten, kann an neuralgischen Punkten des Flughafens wie bei den Bodenverkehrsdiensten und bei der Sicherheit der Puffer beim Personal fehlen.“ (mit dpa)