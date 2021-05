Der Berliner Senat prüft eine Öffnung der Außengastronomie für den Fall, dass die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter die Marke von 100 fällt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Dienstag, der Senat bereite entsprechende Schritte vor und werde in der Sitzung am kommenden Dienstag darüber beraten. Auch Angebote für den Bereich der Kultur, des Sports sollen Thema sein.

Berlin werde sich dabei mit Brandenburg abstimmen, das eine Öffnung zu Pfingsten der Außengastronomie in Aussicht gestellt hatte. Pfingstsonntag ist am 23. Mai.

Gleichzeitig warnte der Regierende Bürgermeister vor zu großen Erwartungen. „Wenn Dinge ermöglicht werden, werden sie weiterhin einhergehen mit Regeln“, betonte er. „Eine Kulturveranstaltung unter freiem Himmel wird auch nur in begrenztem Umfang möglich sein, mit wenigen Menschen, mit Abstand und Hygieneregeln.“

Nach seiner Überzeugung werde sich das nicht schnell ändern. „Wir brauchen diese Regeln noch für längere Zeit, auch bei niedrigeren Infektionszahlen“, sagte Müller.

Voraussetzung für eine Öffnung ist, dass die Inzidenz mindestens fünf Werktage in Folge unter 100 liegt, wobei das zum Beispiel auch von Donnerstag bis Mittwoch sein kann, denn das Wochenende wird bei der Zählung ausgeblendet.

So steht es in der "Bundes-Notbremse" im Infektionsschutzgesetz. Berlin hatte am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 111,2. Vor einer Woche lag sie noch bei 136,5.

10.000 Impfdosen sollen in soziale Brennpunkte

Außerdem will der Senat das Impf-Tempo in sozialen Brennpunkten und "schwierigen Wohnquartieren" erhöhen. "Es ist die Frage, ob wir in der Impf-Kampagne in sozialen Brennpunkten Schwerpunkte setzen", sagte Müller.

Jedoch habe Berlin "immer noch zu wenig Impfstoff. Wir verwalten noch immer einen Mangel. Man kann zurzeit noch nicht jeden Wunsch erfüllen." Trotzdem wolle der Senat "im Laufe der nächsten Woche" 10.000 Impfdosen über die Stadtteilzentren verimpfen. Es handelt sich dabei um den Impfstoff von Johnson & Johnson.

Berlins Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) verspricht indes, das bald die Hälfte der Berliner mindestens ein Mal geimpft sein wird. "Wir werden noch im Juni eine Erstimpfungsquote von mehr als 50 Prozent bekommen", sagte er am Dienstag. Schon bald werde es mehr Impfstoff und auch Termine bei Hausärzten als in den Impf-Zentren geben. (mit dpa)