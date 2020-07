Das Singen soll auch wieder erlaubt werden. Die genauen Auflagen werden nun in Expertengesprächen in der Kulturverwaltung diskutiert. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) kündigte an, dass es noch diese Woche Ergebnisse geben soll. Wann genau singen unter welchen Umständen also wieder erlaubt ist, bleibt vorerst unklar.

Im Sportbereich werden auch die Regeln gelockert. Kontaktsport ist wieder möglich mit festen Trainingsgruppen bis zu vier Personen plus Trainer. Und bei einer Obergrenze von maximal 30 Leuten plus Trainer kann das Training bei den Mannschaftssportarten wieder aufgenommen werden.

Der Senat hat heute in seiner Sitzung diese Lockerungen beschlossen. Die Sitzung läuft noch. Die neuen Regeln, die in der Infektionsschutzverordnung aufgenommen werden sollen, sollen laut Senat am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht werden, so dass sie am Sonnabend in Kraft treten können.







Saunabetriebe bleiben weiterhin geschlossen, eine Ausnahme bilden Trockensaunen.



Noch keine Entscheidung hat der Senat in der Diskussion um die Prostitution in Berlin gefällt, die wegen der Corona-Pandemie noch verboten ist . Grundsätzlich seien die Gesundheitsminister der Länder für eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise, sagte Pop. „Es gab aber heute hier die Diskussion darüber, ob wir einen ersten Auftakt machen und Regelungen finden, die wir mit den anderen Bundesländern absprechen wollen “, sagte die Senatorin. „Dazu soll in zwei Wochen im Senat nochmal beraten werden . Bis dahin sollen die entsprechenden Regelungen zwischen den beteiligten Verwaltungen beraten werden.“ (mit dpa)