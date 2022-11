Berlin-Besucher vermisst Wer hat Michael Schuhmacher aus Oranienburg gesehen?

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Der 49-jährige Michael Schuhmacher aus Oranienburg war laut Polizei am Samstag mit einer Gruppe und einem Betreuer in Berlin unterwegs.

Gegen 13.30 Uhr habe er sich in Mitte am S-Bahnhof Hackescher Markt unbemerkt von der Gruppe entfernt. Seitdem sei er nicht in seine Wohneinrichtung in Oranienburg zurückgekehrt.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war Michael Schuhmacher mit einer roten Jacke der Marke Camp David und einer schwarzen Mütze mit „Berlin“-Aufschrift bekleidet. © Polizei Berlin

Michael Schuhmacher hat multiple Behinderungen und könnte sich laut Polizei in einer Notlage befinden. Er ist zwischen 1,78 und 1,82 Meter groß und von schlanker Statur. Der Gesuchte hat grüne Augen und kurze graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer roten Jacke der Marke Camp David und einer schwarzen Mütze mit „Berlin“-Aufschrift bekleidet.

Zeugen, die den Vermissten seit Samstagnachmittag gesehen haben und sachdienliche Angaben – vor allem zu seinem Aufenthaltsort – machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer 030-4664571100 entgegen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

