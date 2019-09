Historische Begegnungsstätten standen im Mittelpunkt der zweiten Verleihung des Berlin Brandenburg Preises 2019 in Frankfurt (Oder). Die Stiftung Zukunft Berlin und die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte haben am Mittwoch den Förderverein Alte Kirchen Berlin-Brandenburg geehrt, der die Erhaltung von 1400 Kirchen in der Region mit Startkapital für lokale Initiativen unterstützt.

Der zweite Preisträger ist Checkpoint Bravo, der die Ruine des Kommandantenhaus an der ehemaligen Grenzübergangsstelle Drewitz vor dem Verfall schützt. Die Begegnungsstätte gilt als einziges authentisches Geschichtszeugnis an dieser Stelle. Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher und der brandenburgische Staatssekretär Thomas Kralinski überreichten den Preis in der St.-Marien-Kirche.

Der Berlin Brandenburg Preis wurde 2018 zum ersten Mal vergeben, ins Leben gerufen hat ihn der frühere Berliner Stadtentwicklungssenator und Vorstandschef der Stiftung Zukunft Berlin, Volker Hassemer. Ausgezeichnet werden zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich im sozialen und kulturellen Bereich engagieren. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den Choriner Musiksommer und das Oderbruch Museum Altranft.