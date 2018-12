Zeit der Engel. Aber wo sind sie? Im Marmorsaal von Schloss Sanssouci etwa drängeln sich die himmlischen Wesen, manche in strahlendem Weiß, andere glänzend vergoldet. Wie international bei Hofe üblich, wünschte auch Friedrich II. eine üppige Raumausstattung für seine Sommerresidenz. Putti machen sich auch in der dortigen Gemäldegalerie auf den wertvollen Leinwänden breit. Peter Paul Rubens etwa malte, vermutlich um 1610, den heiligen Hieronymus. Der Kirchenvater sitzt grübelnd da, überlegt wohl, was er in das dicke Buch vor sich schreiben soll. Aber womit? Ein gelockter Engelsbube hält einen neuen Federkiel bereit und prüft pustend, ob der wohl die Tinte halten wird.

Auch diese Figurengruppe findet man im Orangerieschloss von Sanssouci. Foto: Leo Seidel/Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

Ob in Charlottenburg, Rheinsberg oder Oranienburg, die preußischen Schlösser stecken voll himmlischer Überraschungen. Das hübsche Büchlein „Engel“ führt Interessierte in die richtigen Zimmer und Säle und animiert dazu, den Kopf auch mal in den Nacken zu legen. Engel schweben schließlich meist oben, mal unter blauem Himmel, mal in den Wolken. Im Orangerieschloss im Park Sanssouci sind rund 50 Raffael-Kopien versammelt. Königin Luise von Preußen hatte ihrem Mann Friedrich Wilhelm III. 1804 eine nachgemalte „ Sixtinische Madonna“ geschenkt und damit den Grundstock zur Sammlung gelegt. In einem der Werke halten nackte Helferlein Betrachtern zwei geöffnete Evangelien entgegen. Leo Seidels zahlreiche Gemäldefotografien dominieren das Buch, Anne Scholz' Texte stellen die Schlösser samt ihrer Engelsgeschichten kundig vor. Bestaunen sollte man die putzigen, fliegenden oder tanzenden Schönheiten natürlich im Original - an Ort und Stelle. Sie warten schon.

Engel. Fotografien von Leo Seidel. Edition Braus, Berlin. 112 Seiten, 12,95 Euro Foto: promo