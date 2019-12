Am Luisenplatz in Charlottenburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie der Lagedienst der Polizei am späten Abend berichtete, habe dort gegen 15.40 Uhr eine Radfahrerin einen Fußgängerübergang überquert und sei dabei von einem Auto erfasst worden. Ob die Frau fuhr oder das Rad schob, konnte noch nicht gesagt werden, auch zum Alter der Frau gab es am späten Abend zunächst noch keine Angaben. Die Frau erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen . Tsp