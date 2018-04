Vor 50 Jahren, am 11. April 1968, wurde auf dem Kurfürstendamm das Attentat auf Rudi Dutschke, den Wortführer der Studentenbewegung, verübt - einen großen Text finden Sie unter diesem Tagesspiegel-Link.

Aus diesem Anlass veranstalten die Berliner Geschichtswerkstatt sowie das Bündnis 90/Grüne Charlottenburg-Wilmersdorf eine Gedenkveranstaltung. Sie findet am heutigen Mittwoch von 16.30 bis 18 Uhr auf dem

Kurfürstendamm Ecke Joachim-Friedrich-Straße statt. Bei dieser Veranstaltung soll aber nicht bloß an Dutschke, sondern an die politische Bewegung von 1967/68 in Ost und West erinnert werden. Im August 1968 zum Beispiel beendeten sowjetische Panzer den sogenannten Prager Frühling in der Tschechoslowakei. Als Gastredner werden auftreten: Gretchen Klotz-Dutschke, Milan Horacek (emigrierte 1968 aus der Tschechoslowakei, Gründungsmitglied der Grünen), Michael Schneider, Schriftsteller, Hajo Funke, Politologe, und Jana Brix, Sprecherin der Grünen Jugend Berlin. Tsp