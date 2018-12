Am Mittwochabend ist eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei wollte eine 44 Jahre alte Autofahrerin gegen 20.15 Uhr Kurfürstendamm abbiegen, übersah die Fahrradfahrerin und erfasste die Frau. Die 28-Jährige stürzte und zog sich eine stark blutende Wunde am Kopf zu. Sie wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.