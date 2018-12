Beim Brand in einem Wohnhaus an der Eugen-Schönhaar-Straße in Prenzlauer Berg ist am Dienstagmorgen in Berlin ein Bewohner getötet worden. Zehn Menschen wurden leicht, drei schwer verletzt, teilte die Feuerwehr am Morgen mit.

Der Alarm ging nach Angaben eines Sprechers um kurz nach vier Uhr ein. Das Feuer war aus noch nicht bekannter Ursache in einer Wohnung in dem vierstöckigen Haus ausgebrochen. Die Feuerwehr schickte 50 Kräfte an den Einsatzort.

Die Hausbewohner konnten aus dem Gebäude gerettet werden, einer von ihnen starb jedoch trotz Reanimationsversuchen. (Tsp)