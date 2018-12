Bei einem Streit in Friedrichsfelde wurde ein Mann am Freitagabend aus einer Gruppe heraus geschlagen und niedergestochen. Die Beteiligten konnten flüchten. Laut Polizei soll dem 26-Jährigen um Mitternacht an einer Straßenbahnhaltestelle am U-Bahnhof Tierpark aus einer Gruppe von 10 bis 15 Personen zunächst ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend stach ein Unbekannter ihm in den Rücken. Womit der 26-Jährige niedergestochen wurde, konnte die Polizei bislang nicht ermitteln. Der Mann wurde mit Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründen der Tat sind bislang noch unklar.

