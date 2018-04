Am frühen Montagmorgen wurde in Friedrichshain ein lebloser Mann gefunden. Wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen mitteilte, entdeckten vermutlich Passanten den Toten auf dem Gehweg der Warschauer Straße, zwischen S-Bahn-Gleisen und dem RAW-Gelände an der Revaler Straße - der Alarm ging von einem Handy aus ein. Der Mann habe wohl "sichere Todesanzeichen" aufgewiesen, denn versuchte Reanimierungen seien im Lagebericht nicht erwähnt worden, so der Sprecher.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann, ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Nach Berichten der "B.Z." soll es sich um einen Obdachlosen handeln - die Zeitung veröffentlichte ein Bild, vermutlich vom Auffundort der Leiche, mit einem Einkaufswagen voller Pfandflaschen, daneben Plastiktüten und Bekleidungsstücken. Tsp