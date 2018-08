In Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin von einem Lkw angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, fuhr die Frau auf der Warschauer Straße in Richtung Frankfurter Tor. Der Lastwagen wollte demnach nach rechts in die Boxhagener Straße abbiegen.

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Warschauer Straße wurde zwischen Grünberger Straße und Frankfurter Allee in Richtung Prenzlauer Allee gesperrt, der Tram-Verkehr der Linie M21 unterbrochen, wie die BVG mitteilte.

Erst am Mittwoch war in Schöneberg eine 23-jährige Fußgängerin von einem Lkw erfasst worden. Der Wagen wollte abbiegen, erfasste die Frau und verletzte sie tödlich. Sie war der 26. Mensch, der seit Jahresbeginn im Berliner Straßenverkehr ums Leben kam. Zehn davon waren zu Fuß unterwegs, acht mit dem Fahrrad. Mehrere starben, weil Lkw-Fahrer sie beim Rechtsabbiegen übersehen hatten. (Tsp)