Die Tränen der aufgeregten Kinder waren getrocknet, die Eltern noch immer nervös, die bewaffneten Polizisten saßen wieder in ihren Wagen.

Zum Glück war der Großeinsatz an einer Grundschule in Berlin-Gesundbrunnen falscher Alarm. Ein Anrufer hatte der Polizei am Dienstag gemeldet, dass zwei Personen in die Schule gegangen seien, von Waffen war die Rede - entsprechend die Ausrüstung der Berliner Einsatzkräfte.

Polizei: "Wir sehen auch unterdrückte Nummern"

Als das Gebäude von Spezialkräften des SEK durchkämmt war und kein Täter gefunden, raunte ein Polizist dem Tagesspiegel zu: "Wenn das ein Scherz war, kriegen wir den Anrufer. Wir sehen auch die unterdrückte Nummer." Der Mann werde gesucht und vernommen.

Polizei: "Anruf offenbar aus Jux und Dollerei"

Für lange Reaktionszeit blieb nach dem Notruf keine Zeit - der Großalarm lief an. Der Haken: "Der Anrufer war nach dem Notruf nicht mehr erreichbar." Ermittelt wird jetzt weiter: "Sollte sich herausstellen, dass dies ein strafbarer #NoNotruf war, kann das Folgen haben", twitterte die Berliner Polizei.

Polizei: "Störung des öffentlichen Friedens"

Am Morgen danach dann das: Der Anrufer ist identifiziert, es ist ein 17 Jahre alter Mann aus der Nachbarschaft. Ein Missverständnis? Oder doch Langeweile? "Es sieht so aus, als habe der junge Mann aus Jux und Dollerei den Notruf gewählt", heißt es im Polizeipräsidium am Mittwochmorgen. Ermittelt wird nicht nur wegen des Missbrauchs von Notrufen, sondern auch wegen Störung des öffentlichen Friedens in der Stadt. Für den Missbrauch von Notrufen drohen hohe Haft- und auch hohe Geldstrafen.