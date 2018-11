In Berlin-Gesundbrunnen hat ein 30 Jahre alter Mann in einer Einrichtung für psychisch Kranke am Freitagmorgen einen Sozialarbeiter niedergestochen. Das Opfer starb wenig später. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen, woraufhin die Polizei einen Großeinsatz auslöste und mit Hubschrauber und Spezialeinsatzkommando (SEK) nach ihm suchte. Nach mehrstündiger Fahndung wurde der Mann aber am Nachmittag in der Nähe des Tatortes festgenommen.

Bei dem 30-jährigen Täter soll es sich laut "B.Z." um einen Tschetschenen aus Grosny handeln. Der Mann sei der Polizei namentlich bekannt und zwischen Juni 2009 und März 2016 im Maßregelvollzug untergebracht gewesen sein. Dort saß er ein, nachdem er wegen versuchten Totschlags verurteilt wurde.

Die Polizei hatte die Bevölkerung während der Fahndung ausdrücklich davor gewarnt, sich dem Gesuchten zu nähern: "Bitte melden Sie verdächtige Beobachtungen im Nahbereich sofort über unseren Notruf 110 und treten Sie nicht selbst an den Verdächtigen heran", gab sie über Twitter bekannt.

Die Suche wurde am Nachmittag auf angrenzende Bezirke ausgeweitet. Der Tschetschene wurde in der Einrichtung nahe Pankstraße betreut, hat dort aber nicht gewohnt. Die Personenbeschreibung lautete: 1,66 Meter groß, kurze dunkle Haare, Vollbart, rundes Gesicht, korpulente Gestalt.

Die Polizei sperrte Straßen und Plätze um die Einrichtung zunächst in Gesundbrunnen weiträumig ab und untersuchte den Tatort. Mittlerweile ist die Absperrung wieder aufgehoben. Die Mordkommission ermittelt. Zeugen, die den Angriff gesehen hatten, erlitten einen Schock und mussten betreut werden.

Polizisten stehen mit einem Schutzschild in der Nähe des Tatortes. Foto: dpa

Angriffe auf Mitarbeiter in Kliniken, Heimen und Praxen gibt es regelmäßig. Genaue Zahlen dazu fehlen - im Gesundheitswesen aber heißt es, solche Taten nähmen zu. So werden in den Rettungsstellen der Kliniken inzwischen Wachschützer eingesetzt. Auch in Praxen gibt es Gewalttaten.

Im Mai dieses Jahres hatten die Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der NAV-Virchow-Bund eine Studie vorgestellt. Demnach werden in den rund 100.000 Arztpraxen im Schnitt 288 Fällen körperlicher Gewalt pro Arbeitstag gezählt. In Berlin hatte vor zwei Jahren ein 72 Jahre alter Mann in der Charité einen seiner behandelnden Ärzte erschossen. Der Täter tötete sich kurz danach selbst.