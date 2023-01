Berlin Gossip Das Internet schimpft auf gepamperte Promi-Kinder

In den Vereinigten Staaten entstehen immer mal wieder Phänomene, die über den großen Teich schwappen und dann auch hierzulande rege diskutiert werden. Eines davon ist der Begriff „Nepo-Baby“, eine Verballhornung des Wortes „Nepotismus“ (zu Deutsch: Vetternwirtschaft), das in jüngster Zeit on- wie offline regelrecht inflationär benutzt wird.

Es handelt sich dabei um den Vorwurf, dass es der Nachwuchs von Schauspielern, Musikern und Models leichter hätte, selbst Schauspieler, Musiker oder Model zu werden. Die konstruktiven Kritiker unterscheiden dabei zwischen den guten „Nepos“, also jenen, die in der Lage sind ein gewisses Talent zu beweisen, und den schlechten „Nepos“, die gar nichts können und trotzdem, qua richtigem Familiennamen, reich und berühmt sind.

Seltsam aber ist: Bei aller Kritik wird nur auf die USA geschaut. Dabei leben doch auch in Berlin erfolgreiche Unterhaltungskünstler, deren Kinder sich eifrig auf den roten Teppichen der Stadt platzieren. Es ist also höchste Zeit, auch mal einen Blick auf die Stammbäume hiesiger Stars und Sternchen zu werfen, von denen nicht wenige regelrechten Promi-Dynastien entstammen.

Die Berliner Kardashians heißen Thalbach

Katharina Thalbach beispielsweise, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands, inszenierte als Regisseurin immer mal wieder Stücke, die sie mit Tochter Anna und Enkelin Nellie besetzte. Sie selbst ist die Tochter der Schauspielerin Sabine Thalbach.

Oder das Geschwisterpaar Ben und Meret Becker. Sie sind nicht nur Schauspieler, sondern auch die Kinder des Schauspielers Rolf Becker, außerdem sind sie die Stiefkinder von Otto Sanders und die Enkelkinder der Komikerin Claire Schlichting.

Und dann ist da noch der Name Hagen, den wohl jeder mit der exzentrischen „Queen of Punk“ Nina Hagen assoziiert. Dabei waren die Mutter Eva-Maria Hagen und der Vater Hans Oliva-Hagen mindestens ebenso berühmt. Auch Nina Hagens Tochter Cosma Shiva wurde nicht nur mit einem ausgefallenen Namen, sondern auch mit dem Privileg, eine viel gebuchte Schauspielerin zu sein, gesegnet.

Die Liste lässt sich ohne Mühe weiterführen: Matthias Schweighöfer, der Sohn der Schauspieler Michael und Gitta, Sarah Kuttner, die Tochter des Moderatoren Jürgen, außerdem Anna Maria Mühe, August Diehl, Nina Hoss und so weiter und so fort. Sie alle haben mindestens einen Vorfahren, der wenigstens einen Wikipedia-Eintrag hat, und es entsteht der Eindruck: Ohne familiäres Vitamin B geht es auch hier nicht.

Wenigstens scheint es in Berlin, toi toi toi, nur die guten „Nepo-Babys“ zu geben. Obwohl, es gibt ja noch die Schweigers, Thomallas und Ochsenknechts, ob die aber so reich und berühmt sind wie die US-Vorbilder Kardashians, Baldwins oder Hadids, ist fraglich.

Zur Startseite