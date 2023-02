Berlin Gossip Helene Hegemann und Anne Will womöglich im siebten Himmel

Wenn prominente Personen sich verpartnern, stellen sich Klatschjournalisten unmittelbar die Frage, wie sie das kommunizieren: Wer wird zuerst genannt, wer also ist mit wem zusammen? Die Rechnung ist denkbar einfach: Die weniger bekannte Person ist die oder der Neue der prominenteren Person – und fertig ist die „News“.

Daneben scheinen aber noch andere Kriterien eine Rolle zu spielen. Da wäre zum Beispiel, ganz wichtig, der Altersunterschied, oder, sehr dankbar, eine bekannte, im besten Falle schreckliche Historie über verflossene Liebschaften.

Vor dieser komplizierten Rechenaufgabe, deren alleiniger Reiz darin besteht, einen möglichst dramatischen Nachrichtenwert zu kreieren, sahen sich zahlreiche Boulevardjournalisten Anfang der Woche konfrontiert. Denn da verkündete die „Bild“-Zeitung, dass sie „exklusive“ Nachrichten über ein prominentes Liebesleben erfahren habe.

Und weil die „Bild“ die „Bild“ ist, gab sie auch gleich den Rechenweg für die weitere Berichterstattung vor: „Talk-Lady Anne Will (56) wieder glücklich – ihre neue Liebe ist 26 Jahre jünger“. Danach gingen überraschend viele Zeilen ins Land, in denen das Ende von Wills Talkshow und das Ende von Wills Beziehung mit der Publizistin Miriam Meckel erläutert wurde, ehe dem geneigten Leser mit Paukenschlag verkündet wurde, dass die „Neue“ keine Unbekannte ist.

Die „Bunte“ biss an, löste es aber eleganter und ging nicht das Risiko ein, mögliche Fans „der Neuen“ zu verprellen. Sie titelte: „Helene Hegemann – Das ist Anne Wills neue Freundin“. Natürlich ist auch bei der „Bunten“ Will die Bekanntere, weil Hegemann ja Wills Neue ist und nicht umgekehrt, aber immerhin wird Hegemann zuerst genannt.

Die Fantasien drehen frei: Hunde, Villen und Theatergänge

Danach widmete man sich trotzdem einer ausführlichen Analyse dahingehend, wer diese „26 Jahre Jüngere“ ist und wirft „einen Blick auf das junge, aber bewegte Leben“ der Autorin des Romans „Axolotl Roadkill“. Das Thema Altersunterschied in Liebesbeziehungen scheint sensationelle Aufmerksamkeit zu versprechen, auch bei „Merkur.de“ ist das der Aufhänger. Dort legt der findige Autor aber noch eine Schippe drauf: „Zweisamkeit in Berliner Villa: Anne Will (56) und junge Autorin (30) sollen frisch verliebt sein“.

Da drehen die Fantasien frei, in denen irgendwie auch ein Hund eine Rolle spielt. Bevor Sie jetzt googeln, hier die Auflösung: Laut „Merkur“ tauchen an Wills Seite wohl „regelmäßig zwei neue Begleiter auf: ein Hund und dessen junge Besitzerin“. Sachen gibts. Die „Berliner Zeitung“ lockt romantische Will-Fans ganz trocken, verzichtet zunächst auf Villen, Hunde oder das Adjektiv „jung“ und behauptet schlicht, dass es lange still gewesen sei um das Liebesleben der TV-Moderatorin.

Außerdem wird die kulturelle Wertigkeit der Neuigkeit betont, denn die Neue ist eine Schriftstellerin, die Will im Theater kennengelernt haben soll, weil, so die logische Begründung: Hegemanns Vater ist Dramaturg. Damit sind alle Fakten auf dem Tisch, und dennoch, die Rechnung bleibt eine mit zwei Unbekannten: Weder Hegemann noch Will haben die Beziehung bestätigt, es kann also sein, dass das Spiel in naher Zukunft von vorne losgeht. Was bleibt, ist eine neue Schlagzeile, viele Clicks und etliche Minuten, die wir und Sie mit komplett Irrelevantem zugebracht haben. Ist uns wirklich so langweilig?

