Berlin Gossip Wolfgang Porsche trennt sich von seiner Gattin und turtelt mit einer Prinzessin

Über Frühlingsgefühle haben wir an dieser Stelle schon häufiger berichtet. Auch, dass im jungen Frühling immer mal wieder ein plötzlicher Wintereinbruch droht. So oder so, Hobbygärtner wissen, dass zwischen Januar und März, das kommt ganz auf die Witterung an, der richtige Zeitpunkt ist, die heimischen Sträucher von ihren Ästen aus dem Vorjahr zu befreien sind. Frische Triebe können so besser sprießen und eine volle Blüte ist garantiert.

Genug der Metaphern und rein in den Gossip: Automanager Wolfgang Porsche (79) reichte vor wenigen Tagen die Scheidung von seiner Frau Claudia Porsche (74) ein. Gleichzeitig wird er immer wieder turtelnd mit der Neuen an seiner Seite gesichtet. Der frische Spross heißt Gabriele Prinzessin zu Leiningen (59) und ist nicht unbekannt. Abgesehen davon, dass sie durch eine Heirat mit Karl Emich Prinz zu Leiningen Prinzessin ist, kennt man sie als Ex-Frau von Karim Aga Khan IV (86), einem Imam der ismailitischen Nizariten, eine schiitische Glaubensgemeinschaft mit bis zu 20 Millionen Anhängern.

Von Prinz zu Leiningen hatte sich Gabriele 1998 scheiden lassen, um dann Khan zu ehelichen, wofür sie sogar zum Islam übertrat. Die Ehe hielt nur sechs Jahre: Khan betrog seine Frau über mehrere Jahre, unter anderem mit einer Stewardess seines Privatjets. Ein Gericht hatte damals entschieden, dass das Scheitern der Ehe einzig die Schuld des Imam gewesen sei, weshalb er Gabriele eine Abfindung von über 60 Millionen Euro zahlen musste. Peanuts für jemand, dessen Vermögen auf über 10 Milliarden Euro geschätzt wird.

Warum Gabriele jetzt wieder zu Leiningen heißt, fragen Sie sich? Wir uns auch. Allerdings ist das gar nicht so spannend in Anbetracht der Situation, in der die Porsches stecken. Wolfgang Porsche soll sich von seiner Frau, die er erst 2019 geheiratet hatte, nachdem sie über 12 Jahre ein Paar gewesen waren, nur getrennt haben, weil sie schwer krank ist.

Die CDU-Politikerin, Professorin und ehemalige Staatsanwältin leide laut Medienberichten seit zwei Jahren an einer schnell fortschreitenden neurologischen Systemkrankheit, eine Art Demenz, ausgelöst durch mehrere kleine Schlaganfälle. Die Symptome der Krankheiten seien psychisch und physisch. Die Bewegungsfähigkeit sei eingeschränkt und Patienten können sich vieles nicht mehr merken, sie können aggressiv, aber auch antriebs- und energielos sein.

Diese Wesensveränderungen seien der ausschlaggebende Punkt für Wolfgang Porsche gewesen, die Scheidung einzureichen. Das Zusammenleben mit seiner Gattin soll unmöglich geworden sein. Das erzählten zumindest Leute aus dem Umfeld der Familie der „Bild“. Um Claudia kümmert sich jetzt ein Team ausgebildeter Pfleger und Tochter Louisa. Während Wolfgang und Gabriele laut der „Bild“ „keine Sekunde ihrer gemeinsamen Zeit verlieren wollen“ und sogar schon einen gemeinsamen Urlaub auf den Malediven verbracht haben.

Wir sind uns nicht so ganz sicher, wie grün der Daumen von Wolfgang Porsche wirklich ist, unser Tipp: Fleißig gießen, dann schlagen auch kränkliche Stecklinge Wurzeln. Beete ordentlich umgraben kann der Automanager offenbar schon.

