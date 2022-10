Tagesspiegel Plus Berlin hält Impfzwang für unnötig : Gesundheitssenatorin Gote will einrichtungsbezogene Impfpflicht auslaufen lassen

Die Impfpflicht für Personal in Heimen und Kliniken soll in Berlin am ersten Januar 2023 enden. Die Regel sei jedoch ein Erfolg gewesen, sagt die Senatorin.